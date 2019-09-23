В Умань прибыли 550 полицейских для охраны правопорядка на Рош-ха-Шана

Охранять хасидов и местных жителей будут патрульные полицейские, кинологи и даже взрывотехники.

Охранять порядок в Умани будут полицейские из 12 областей mvs.gov.ua

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Сводный отряд, насчитывающий более 550 сотрудников полиции из 12 областей Украины, прибыл в Умань для обеспечения правопорядка во время празднования иудейского Нового года. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В составе сводного отряда не только сотрудники патрульной полиции, но также кинологи со служебными собаками, взрывотехники, оперативные работники, сотрудник полиции превентивной коммуникации и полицейские группы аэроподдержки.

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В этом году в Умани, где находится одна из главных святынь евреев-хасидов могила цадика (пророка) Нахмана, ожидается прибытие около 40 тыс. паломников из Израиля и других стран мира.

mvs.gov.ua

mvs.gov.ua

Напомним, из Украины выдворили 6 паломников-хасидов, которые нарушили миграционные правила.

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