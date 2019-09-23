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В Умань прибыли 550 полицейских для охраны правопорядка на Рош-ха-Шана

Комментариев: 6
Охранять хасидов и местных жителей будут патрульные полицейские, кинологи и даже взрывотехники.
Охранять порядок в Умани будут полицейские из 12 областей
Охранять порядок в Умани будут полицейские из 12 областей
mvs.gov.ua

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Сводный отряд, насчитывающий более 550 сотрудников полиции из 12 областей Украины, прибыл в Умань для обеспечения правопорядка во время празднования иудейского Нового года. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В составе сводного отряда не только сотрудники патрульной полиции, но также кинологи со служебными собаками, взрывотехники, оперативные работники, сотрудник полиции превентивной коммуникации и полицейские группы аэроподдержки.

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В этом году в Умани, где находится одна из главных святынь евреев-хасидов могила цадика (пророка) Нахмана, ожидается прибытие около 40 тыс. паломников из Израиля и других стран мира.

mvs.gov.ua

mvs.gov.ua

Напомним, из Украины выдворили 6 паломников-хасидов, которые нарушили миграционные правила.

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Теги: хасиды, Умань, полиция, Рош Ха-Шана
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Комментариев (6)
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bertal    23.09.2019, 18:42
Оценка:  0
bertal
Каждому еврею по половине полицейского)))).Из года в год одно и тоже, с попустительства властей такой бардак в Умани и этот год будет такой же как и последние 30лет
bertal    23.09.2019, 18:47
Оценка:  -1
bertal
попробуйте православные устроить такое в Израиле на рождество христово, быстро поймете что это не Украина. Тот кто сразу не поймет, будет просто пристрелен полицией.
Брюква_и_Клюква    23.09.2019, 18:59
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
А как же Крестный ход в Иерусалиме на Пасху? Не слышал, чтобы израильские полицаи пристрелили там хоть одного православного
Брюква_и_Клюква    23.09.2019, 19:01
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
А по поводу бардака согласен. Эти грязные свиньи превращают городок в клоаку. Но парадокс в том, что большинство местных - не против.
SANDMAN    23.09.2019, 17:53
Оценка:  +2
SANDMAN
Их не охранять нужно, а гнать в три шеи.
SEMPENTY    23.09.2019, 18:11
Оценка:  +1
SEMPENTY
Вот я бы сказал иначе.... их нужно не гнать, а драть такие деньги чтобы в Украине можно было построить дороги.
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