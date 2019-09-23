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Сенцова позвали в Брюссель на вручение премии Сахарова

Комментариев: 3
Предварительно мероприятие планируют провести по время пленарных заседаний с 21 по 24 октября в Страсбурге.
Бывшего политзаключенного ждут в Брюсселе
Бывшего политзаключенного ждут в Брюсселе
Facebook Олега Сенцова

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Режиссера Олега Сенцова пригласили посетить церемонию вручения премии Сахарова в Европарламенте. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем Twitter.

Предварительно мероприятие планируют провести по время пленарных заседаний с 21 по 24 октября в Страсбурге.

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Ранее президент Европарламента Давид Сассоли также заявлял о готовности приехать в Украину с рабочим визитом, чтобы лично вручить премию.

Ранее экс-президент Петр Порошенко объяснил, почему Владимир Путин вернул Олега Сенцова.

 

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Теги: Сенцов, Брюссель, премия Сахарова, вручение, Европарламент
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Комментариев (3)
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VSHIVANKA    23.09.2019, 19:14
Оценка:  0
VSHIVANKA
#ДЕБИЛЫБЛЯДЬ ......)))))
Sanek7    23.09.2019, 18:56
Оценка:  +1
Sanek7
Нового президента уже готовят украинцам)))снова все побегут голосовать за мученика))
bertal    23.09.2019, 18:35
Оценка:  +2
bertal
Премии "Сахарова"???? Он же "патриот" Украины, как же он ее получит?Или премии не "пахнут" ?
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