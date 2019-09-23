Сенцова позвали в Брюссель на вручение премии Сахарова

Предварительно мероприятие планируют провести по время пленарных заседаний с 21 по 24 октября в Страсбурге.

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Режиссера Олега Сенцова пригласили посетить церемонию вручения премии Сахарова в Европарламенте. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем Twitter.

Предварительно мероприятие планируют провести по время пленарных заседаний с 21 по 24 октября в Страсбурге.

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an invitation has been extended to #Sentsov to pick up his #Sakharovprize. it is possible that this will happen at the EP plenary session 21-24 October in Strasbourg. #Russia #Ukraine #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 23, 2019

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Ранее президент Европарламента Давид Сассоли также заявлял о готовности приехать в Украину с рабочим визитом, чтобы лично вручить премию.

Ранее экс-президент Петр Порошенко объяснил, почему Владимир Путин вернул Олега Сенцова.

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