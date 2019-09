Сенцова позвали в Брюссель на вручение премии Сахарова

Читай также: Российское ТВ может привести к смерти - Сенцов

Режиссера Олега Сенцова пригласили посетить церемонию вручения премии Сахарова в Европарламенте. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем Twitter.

Предварительно мероприятие планируют провести по время пленарных заседаний с 21 по 24 октября в Страсбурге.

