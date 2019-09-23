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Общетсвенники НАБУ назвали обращение Зеленского дезинформацией

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В Набсовете отреагировали на видеообращение президента, в котором тот призывает граждан сообщать в НАБУ о фактах коррупции.
В НАБУ предостерегли Зеленского от дезинформации
В НАБУ предостерегли Зеленского от дезинформации
facebook.com/nabu.gov.ua

Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро призвал президента Владимира Зеленского не распространять дезинформацию о полномочиях органа. Соответствующее заявление в понедельник, 23 сентября, было опубликовано на сайте Совета.

Таким образом общественники ответили на сегодняшнее видеообращение президента, в котором он призвал украинцев сообщать коррупционных преступлениях на горячую линию НАБУ.

В Набсовете напомнили, что детективы Бюро занимаются только коррупционными правонарушениями, которые были совершены высшими должностными лицами и составляют угрозу национальной безопасности, о чем не сказал в своем обращении президент.

"Через ложную информацию о полномочиях Бюро горячая линия НАБУ будет перегружена звонками о нарушениях, которые не являются подследственными органа. Такие действия главы государства могут привести к дестабилизации работы Бюро и вызвать шквал негатива населения в связи с тем, что большинство граждан не являются специалистами в Уголовном процессуальном кодексе Украины и полностью доверяют словам Президента. Следовательно, граждане будут требовать от органа расследования дел, которые ему не подследственны", - говорится в сообщении.

В Набсовете также призвали президента растолковать сферу ответственности НАБУ и указать, что по поводу коррупционных преступлений, которые не входят в компетенцию НАБУ, надо обращаться в Нацполицию, ГБР и СБУ. А также предложили рассмотреть предложение о создании универсальной горячей линии для сообщения о коррупции.

Напомним, сегодня Зеленский записал видеообращение к украинцам с просьбой обращаться в НАБУ с сообщениями о коррупции.

Ранее Президент США Дональд Трамп признал, что во время телефонного разговора с  Владимиром Зеленским обсуждал коррупцию и упоминал в этом контексте своего конкурента на выборах в 2020 году Джо Байдена. 

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Теги: коррупция, борьба с коррупцией, Владимир Зеленский, НАБУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
bertal    23.09.2019, 18:31
Оценка:  0
bertal
Ну так пусть платит из фонда з/п НАБУ, в чем проблема? Или пусть НАБУ подаст на него в суд или "усрались"?
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