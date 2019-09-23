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Зеленскому следует убрать Коломойского, – Ослунд

Комментариев: 1
Зеленскому следует убрать Коломойского, – Ослунд

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно убрать [из своего круга общения] олигарха Игоря Коломойского из-за токсичности последнего. Об этом в интервью НВ Бизнес заявил старший научный сотрудник американского аналитического центра Atlantic Council Андерс Ослунд.

"Я думаю, что президенту просто нужно убрать Коломойского [из своего круга общения]. Мы все видели, как Коломойский действует на конференции [YES]. Совершает политическое самоубийство. Его интервью FT летом, когда он предложил дефолт, и когда курс гривны сразу снизился на 3%", – отметил американский эксперт. 

Напомним ранее Ослунд выразил жесткую позицию в отношении Коломойского, заявив, что тот должен сидеть в тюрьме, а не давать интервью в кулуарах форума YES. В ответ Коломойский в интервью изданию The Page крайне негативно отозвался о работе неправительственных организаций США и самого Ослунда, назвав его "проституткой, которая берет деньги у других олигархов". Заявления олигарха вызвали критику международных партнеров Украины и украинских экспертов. 

В частности, глава отдела стратегии развивающихся рынков банка Standard Bank Тимоти Эш заявил, что Коломойский становится тем человеком, который будет препятствовать работе в Украине западных и американских инвесторов.

Также ранее, директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, предложил президенту поступить с Коломойским по сингапурскому сценарию, предполагающему начинать борьбу с коррупцией и монополиями со своих друзей.

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Комментариев (2)
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Брюква_и_Клюква    23.09.2019, 18:45
Оценка:  -3
Брюква_и_Клюква
С вижу кажется умным дядькой, но нифига не понимает украинские расклады. Это все равно, что предложить языку убрать из своего окружения голову.
ВосставшийИзБана    23.09.2019, 19:25
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Вовочка тоже кажется президентом. И что?
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