Украина должна вмешаться в судьбу нацгвардейца Маркива - адвокат

Бездоказательно осужденному украинцу придется провести в итальянской тюрьме 24 года.

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Итальянский адвокат нацгвардейца Виталия Маркива Раффаэле делла Валле призвал власти Украины развернуть информационную кампанию в защиту своего гражданина, осужденного в Италии на 24 года тюрьмы без доказательств, сообщает “Радио свобода“.

По словам делла Валле, украинская власть должна объяснять журналистам и общественности, что нет никаких доказательств причастности Маркива к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли вблизи Славянска в 2014 году.

Адвокат отметил, что информировать надо на основе материалов процесса над украинцем.

Власти Украины должны настаивать, что Маркив — военный узник, так как инцидент произошел в условиях войны, — сказал защитник.

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Делла Валле считает, что Верховная Рада должна заявить протест несправедливому приговору, ибо в противном случае последствия могут быть неутешительными.

Поскольку в мире будет царить месседж судей Павии, а именно: в Украине “воюет армия преступников“, под командованием криминалов, а Россия там “освобождает“ территорию от преступников, — пояснил он.

Напомним, 12 июля нацгвардейца Виталия Маркива, обвиняемого в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году, суд Италии приговорил к 24 годам тюрьмы.

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