Украина официально отказалась участвовать в сессии ПАСЕ

Таким образом украинская делегация демонстрирует свой протест против безусловного возвращения России в ПАСЕ.

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Делегация Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы официально заявила о своем отказе от участия в осенней сессии организации с 30 сентября по 4 октября. Об этом сообщила председатель делегации Елизавета Ясько на своей странице в Facebook. Само заявление опубликовано на сайте Верховной Рады.

Мы приняли решение не подавать полномочия новой украинской делегации на утверждение во время осенней части сессии ПА СЕ с 30 сентября до 4 октября 2019 года. Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, принятых в ответ на российскую агрессию против Украины, - написала Ясько.

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В заявлении отмечается, что в течение всей сессии делегация ВРУ будет проводить консультации с партнерами по Ассамблее с целью определения общих подходов и решений, которые позволили бы вернуть ПАСЕ ее репутацию важного образца демократии, верховенства права и защиты прав человека и свобод в Европе.

Также украинская делегация присоединилась к заявлениям делегаций государств-партнеров Украины, которые сообщили о своем неучастии в торжествах по случаю 70-летия СЕ из-за безусловного возвращения делегации РФ в ПАСЕ.

Напомним, по информации СМИ, часть депутатов всё же собираются ехать в ПАСЕ.

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