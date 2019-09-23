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Украина официально отказалась участвовать в сессии ПАСЕ

Комментариев: 5
Таким образом украинская делегация демонстрирует свой протест против безусловного возвращения России в ПАСЕ.
Зал заседаний ПАСЕ
Зал заседаний ПАСЕ
wikipedia.org

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Делегация Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы официально заявила о своем отказе от участия в осенней сессии организации с 30 сентября по 4 октября. Об этом сообщила председатель делегации Елизавета Ясько на своей странице в Facebook. Само заявление опубликовано на сайте Верховной Рады.

Мы приняли решение не подавать полномочия новой украинской делегации на утверждение во время осенней части сессии ПА СЕ с 30 сентября до 4 октября 2019 года. Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, принятых в ответ на российскую агрессию против Украины, - написала Ясько.

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В заявлении отмечается, что в течение всей сессии делегация ВРУ будет проводить консультации с партнерами по Ассамблее с целью определения общих подходов и решений, которые позволили бы вернуть ПАСЕ ее репутацию важного образца демократии, верховенства права и защиты прав человека и свобод в Европе.

Также украинская делегация присоединилась к заявлениям делегаций государств-партнеров Украины, которые сообщили о своем неучастии в торжествах по случаю 70-летия СЕ из-за безусловного возвращения делегации РФ в ПАСЕ.

Напомним, по информации СМИ, часть депутатов всё же собираются ехать в ПАСЕ.

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Теги: ПАСЕ, делегация, протест, Верховная Рада, РФ
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Комментариев (5)
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Хулиганка*    23.09.2019, 20:47
Оценка:  0
Хулиганка*
денежки налогоплательщика целее будут, а то привыкли всякие арьевы-гопки-гончаренко-херащенко за наш счет кататься в Брюссель и жить на широкую ногу.
VSHIVANKA    23.09.2019, 19:28
Оценка:  +2
VSHIVANKA
ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ!!!
ЛЮДИ УЖЕ УСТАЛИ ОТ УКРОПНОГО БЫДЛА, КОТОРОЕ ВЫБРАЛО МЕЖДУНАРОДНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ МЕСТОМ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕБИЛЬНЫХ АКЦИЙ И СКАНДАЛОВ..... ))))
BiKTOP    23.09.2019, 19:40
Оценка:  -3
BiKTOP
путиносос, не отвлекайся от своего основного занятия, сплЁвывай на нтв новости
BiKTOP    23.09.2019, 20:05
Оценка:  -3
BiKTOP
такая ръянная поддержка путинизма это - полный зашквар, ФУ, ФУ-ФУ
BiKTOP    23.09.2019, 20:10
Оценка:  -4
BiKTOP
ты хоть пообщайся с населением своей раши-федераши, может Йокнет?
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