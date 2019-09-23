Украинские моряки требуют от ОБСЕ приструнить РФ на море

Политика государственного пиратства со стороны РФ представляет реальную угрозу для украинских моряков.

Украинские моряки требуют от ОБСЕ защищать их от России depositphotos.com

Читай также: США призвали РФ открыть доступ миссии ОБСЕ в Крым

Украинский независимый морской профсоюз призвал Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине реализовывать в полной мере свой мандат в Черном и Азовском морях для обеспечения реализации прав украинских моряков в связи с агрессией РФ, сообщает Укринформ.

Мы настоятельно рекомендуем ОБСЕ уделять больше внимания рискам и вызовам в области безопасности и человеческого измерения в морском секторе, особенно в Черном и Азовском морях, для усиления возможностей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине отражать ситуацию в украинском морском пространстве, поскольку это является неоспоримой частью мандата этой миссии, - заявил представитель УНМП Борис Бабин.

Читай также: Украина может совсем уйти с совещания ОБСЕ

Он также отметил, что попытки “умиротворения“ РФ в Черном и Азовском морях, которые проводила Украина, вызвали у российской стороны ощущение “полной безнаказанности“ и привели к актам государственного пиратства против украинских рыболовецких судов.

Представитель УНМП также отмечает, что в качестве членов экипажей на грузовых и рыболовных судах, плавающих под разными флагами по всему миру, работают более 100 тысяч граждан Украины. Но при этом украинские моряки никогда не были достаточно защищены законодательной и организационной политикой собственного правительства.

Читай также: Глава ОБСЕ признал, что для выборов на Донбассе нет условий

В профсоюзе также указали на то, что более 20 тысяч украинских моряков и рыбаков в Крыму и оккупированной части Донбасса “стали заложниками политики агрессора и их возможности получения легальных документов и легального доступа к судам ограничены“.

Напомним, СБУ выясняет, как пропагандисты из Крыма попали на заседание ОБСЕ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.