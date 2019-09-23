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Украинские моряки требуют от ОБСЕ приструнить РФ на море

Комментариев: 6
Политика государственного пиратства со стороны РФ представляет реальную угрозу для украинских моряков.
Украинские моряки требуют от ОБСЕ защищать их от России
Украинские моряки требуют от ОБСЕ защищать их от России
depositphotos.com

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Украинский независимый морской профсоюз призвал Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине реализовывать в полной мере свой мандат в Черном и Азовском морях для обеспечения реализации прав украинских моряков в связи с агрессией РФ, сообщает Укринформ.

Мы настоятельно рекомендуем ОБСЕ уделять больше внимания рискам и вызовам в области безопасности и человеческого измерения в морском секторе, особенно в Черном и Азовском морях, для усиления возможностей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине отражать ситуацию в украинском морском пространстве, поскольку это является неоспоримой частью мандата этой миссии, - заявил представитель УНМП Борис Бабин.

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Он также отметил, что попытки “умиротворения“ РФ в Черном и Азовском морях, которые проводила Украина, вызвали у российской стороны ощущение “полной безнаказанности“ и привели к актам государственного пиратства против украинских рыболовецких судов.

Представитель УНМП также отмечает, что в качестве членов экипажей на грузовых и рыболовных судах, плавающих под разными флагами по всему миру, работают более 100 тысяч граждан Украины. Но при этом украинские моряки никогда не были достаточно защищены законодательной и организационной политикой собственного правительства.

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В профсоюзе также указали на то, что более 20 тысяч украинских моряков и рыбаков в Крыму и оккупированной части Донбасса “стали заложниками политики агрессора и их возможности получения легальных документов и легального доступа к судам ограничены“.

Напомним, СБУ выясняет, как пропагандисты из Крыма попали на заседание ОБСЕ.

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Теги: ОБСЕ, профсоюз, моряки, РФ
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Комментариев (6)
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haarp    23.09.2019, 20:26
Оценка:  +1
haarp
ключевое слово - ТРЕБУЮТ
bertal    23.09.2019, 20:22
Оценка:  +2
bertal
Смешно, мы оказываемся от участия в ПАСЕ, но даем им советы))))). Советы тем, кто послал нас на.., они должны что теперь сделать?
VSHIVANKA    23.09.2019, 20:13
Оценка:  +1
VSHIVANKA
КЛОУНЫ ДЕШЕВЫЕ , КАК ВЫ СМЕШНЫ И УБОГИ В СВОЕЙ ТУПОСТИ.....))))
BiKTOP    23.09.2019, 20:17
Оценка:  -4
BiKTOP
Вафляй путина потиииише.
Антибес    23.09.2019, 20:04
Оценка:  +2
Антибес
А профсоюз рыбаков ничего не требует?Не?А профсоюз слесарей?Тоже нет?А профсоюз хронических онанюг?
BiKTOP    23.09.2019, 20:20
Оценка:  -3
BiKTOP
Тише девочка, подавишься.
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