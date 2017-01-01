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На Донбассе в ДТП пострадали 10 человек

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Водитель автомобиля ГАЗ-2410 на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу микроавтобусу Opel Vivaro.
Авария произошла в селе Андреевка
Авария произошла в селе Андреевка
Нацполиция Украины

В Донецкой области столкнулись легковой автомобиль Волга и микроавтобус. В результате ДТП пострадали 10 человек, трое из них – дети, сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 23 сентября.

"Авария произошла вчера, 22 сентября, в 09:20 в селе Андреевка Великоновоселковского района. Полицейские установили, что 53-летний водитель автомобиля ГАЗ-2410 на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю Opel Vivaro, в результате чего произошло столкновение", – говорится в сообщении.

Отмечается, что шестерых пострадавших доставили в больницу.

Предварительная квалификация события – статья о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст.286 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: На Донбассе в ДТП пострадали 10 человек

Накануне вечером в Житомирской области столкнулись грузовик и рейсовый автобус. В этой аварии погибли девять человек, еще 10 получили травмы. Виновник ДТП задержан.

А вблизи села Бзив Киевской области произошла авария с участием грузовика, автобуса и легковушки, в результате чего погибли три человека.

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Теги: ДТП, Волга, фото, авария, Донецкая область, донбасс, пострадавшие, новости Донбасса, микроавтобус
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Источник: korrespondent.net

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