Зеленский поручил Кабмину принять меры для недопущения масштабных ДТП

Президент указал правительству на необходимость включить безопасность пассажирских перевозок к первоочередным приоритетам своей работы.

Микроавтобус после столкновения с грузовиком в Одесской области odessa.online

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров взять на контроль расследование произошедших в последние дни крупных аварий с жертвами. Об этом говорится в в сообщении Офиса президента на странице в Facebook в понедельник, 23 сентября.

"Глава государства поручил Кабинету министров Украины взять на контроль расследование аварий, а также обязал правительство предпринять необходимые меры для недопущения повторения подобных случаев. Кроме того, Владимир Зеленский указал Кабмину на необходимость включить безопасность пассажирских перевозок к первоочередным приоритетам своей работы", – говорится в сообщении.

Также Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших в ДТП в Одесской и Житомирской областях.

Напомним, 21 сентября в Овидиопольском районе Одесской области столкнулись рейсовый микроавтобус и грузовик. Тогда погибли девять человек, еще четверо получили травмы.

А 22 сентября в Новоград-Волынском районе Житомирской области столкнулись автобус и грузовик. Жертвами этого ДТП также стали девять человек, еще 11 получили травмы.

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