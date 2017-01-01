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На Донбассе за день ранены два бойца ВСУ

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Сепаратисты обстреливали позиции украинских военных из БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
На Донбассе не утихают обстрелы
На Донбассе не утихают обстрелы
Минобороны Украины

Подразделения сепаратистов на Донбассе с начала нынешних суток семь раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских военных получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в понедельник, 23 сентября.

Так, противник обстреливал позиции ВСУ из БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты совершили шесть обстрелов: дважды неподалеку Новотроицкого, вблизи Пищевика и трижды вблизи участка разведения №3 Богдановка-Петровское.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север зафиксирован один обстрел позиций ООС – вблизи Зайцевого.

Напомним, за сутки 22 сентября сепаратисты 15 раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов один боец ВСУ был ранен.

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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