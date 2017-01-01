Глава Нацполиции объяснил задержание своей экс-жены в Польше

Сергей Князев объяснил, что его бывшая жена вместе со своим начальником везли деньги, вырученные от продажи помещения в столице. На польской границе возникла заминка с документами, но вскоре инцидент был исчерпан.

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев прокомментировал новости о задержании его бывшей жены польскими пограничниками. Об этом он написал на своей странице в Facebook в понедельник, 23 сентября.

Князев назвал новости в прессе ложью, не имеющей ничего общего с реальностью, а себя и свою бывшую жену - объектами информационной атаки.

Он объяснил, что его бывшая супруга является сотрудницей крупной строительной компании Атлант со штатом более 500 человек, которую возглавляет 78-летний Вадим Каган. Они действительно пересекали вместе границу.

"На границе гражданин Каган заявил польским чиновникам о наличии определенной суммы наличности, принадлежащей ему. Указанные денежные средства были получены в результате сделки по продаже торгового помещения в центре столицы. Конечно, сделка оформлена в соответствии с действующим законодательством и уплаченными налогами. Но имеющегося пакета документов по задекларированным деньгам польским государственным служащим не хватило. Польскими стражами порядка и господином Каганом было принято совместное решение о предъявлении еще некоторых оригиналов. После этого инцидент был исчерпан", - написал Князев.

Глава Нацполиции добавил, что в это время в автомобиле находился украинский и европейский партнеры господина Кагана, а также наемный работник фирмы - "госпожа Князева, которая работает в компании не первый год".

"Предвосхищая вопросы, никаких ценностей у гражданки Князевой не было изъято. При себе у дамской сумочке были личные средства и наличные на командировку в сумме 2100 евро, которые не заинтересовали правоохранителей", - резюмировал Сергей Князев.

Ранее сегодня СМИ сообщили, что бывшую жену главы Нацполиции Сергея Князева задержали в Польше с 650 тысячами евро. Автомобиль с незадекларированной валютой свободно прошел украинскую часть границы, но польские таможенники решили его осмотреть.

Все для жены. Что известно о главе Нацполиции

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