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ПЦУ действует по уставу чужой церкви - УПЦ КП

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В УПЦ КП заявили, что "Объединительный собор не был Поместным" и привели аргументы, почему.
УПЦ КП опубликовала заявление, "почему Объединительный собор не был Поместным"
УПЦ КП опубликовала заявление, "почему Объединительный собор не был Поместным"

Филарет аргументировал, "почему Объединительный собор не был Поместным". Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Филарет, как указано в сообщении: "описал условия созыва Объединительного Собора, неканонические требование, ставились перед ним для проведения объединения Церквей, фиктивность и полную нелегитимность так называемого Поместного Собора УПЦ КП в Теплой Софии, незаконность создания митрополитом Епифанием и Синодом ПЦУ ликвидационной комиссии и незаконное снятие с регистрации Киевской Патриархии Министерством культуры Украины".

В УПЦ КП считают, что, как отмечается в заметке:
15 декабря 2018 года в святой Киевской Софии состоялся Объединительный собор Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, Украинской Автокефальной Православной Церкви и двух архиереев УПЦ Московского Патриархата, созванный Вселенским Константинопольским Патриархом Варфоломеем. Этот Собор условно проходил в составе Константинопольского Патриархата. Почему условно? Потому что ни одна из названных Церквей не была в каноническом подчинении Константинопольского Патриарха.
На каком основании Константинопольский Патриарх созвал Собор Украинских Православных Церквей? На том основании, что Киевская митрополия до 1686 года была канонической территорией Константинопольского Патриархата. В 2017-18 гг. Архиереи и богословы Вселенской Патриархии провели исследования исторических документов о том, что присоединение Киевской митрополии к Московскому Патриархату было неканоническим, а это значит, что Киевская митрополия (современная Украинская Православная Церковь) мысленно остается канонической территорией Константинопольского Патриархата. В действительности же Украинская Православная Церковь никоим образом не была подчинена Константинопольскому Патриарху.

Также в УПЦ КП опубликовали предполагаемые доказательства "того, что Собор 15 декабря 2018 года в Киевской Софии был Собором Константинопольской Церкви", а именно, по мнению Филарета - это:
приглашение на Собор были разосланы Вселенским Патриархом Варфоломеем, а не от Киевским Патриархом Филаретом;
председательствовал на Соборе представитель Константинопольского Патриарха митрополит Галльский Эммануил, а не Патриарх Киевский Филарет;
в Соборе, на правах делегатов, участвовавших другие архиереи и священнослужители Константинопольского Патриархата;
оригиналы протокола и постановления Собора 15 декабря 2018 года находятся во Вселенской Патриархии в Стамбуле, а не в Киеве.

"На Объединительном соборе греческие участники в лице митрополита Гальского Эммануила предложили принять Устав ПЦУ, но не в украинском варианте (то есть Устав УПЦ Киевского Патриархата), а в греческом - такой, которым руководствуется Константинопольский Патриархат. Это означает, что Православная Церковь Украины действует по Уставу чужой Церкви. И Министерство культуры Украины зарегистрировало не украинский Устав, а греческий. Предстоятель Православной Церкви Украины должен был бы после получения Томоса об автокефалии созвать Поместный собор ПЦУ и принять свой украинский Устав. Этого он не сделал по сей день. Это яркое доказательство того, что ПЦУ находится, мягко говоря, под влиянием Константинопольского Патриархата, хотя и имеет Томос об автокефалии", - указано также в обращении.

Также в УПЦ КП добавили, что: "Поместный собор, согласно Уставу, может созвать Патриарх вместе со Священным Синодом или Архиерейским собором. Такого решения не существует. В Поместном соборе принимают участие, кроме архиереев, представители духовенства, монастырей, духовных учебных заведений, мирян, избранных на епархиальных собраниях. Никаких епархиальных собраний не было. В Теплой Софии собрались только архиереи, которые подписали вышеупомянутый документ, который даже не был прочитан до конца. На Поместном Соборе избираются руководящие органы, ведется протокол Собора. Этот так называемый Поместный собор в Теплой Софии не утверждал повестку дня, программу и регламент своих заседаний, не был сформирован секретариат, рабочие органы Собора (например счетная комиссия) и их персональный состав, не был сформирован Президиум Собора. Никаких протоколов регистрации, хода заседаний, решений, голосования Поместного Собора - не существует, что показывает полную нелегитимность и этого собрания".

Ранее в УПЦ КП заявили, что суд запретил властям трогать церковь и ее имущество. Окружной админсуд Киева запретил властям трогать УПЦ КП и ее имущество, сообщила пресс-служба церкви.

Позже в ПЦУ заявили об отсутствии решения суда о незаконности ликвидации УПЦ КП. Такого решения не существет, сказали в ПЦУ.

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Теги: УПЦ КП, ПЦУ
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Источник: korrespondent.net

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