В УПЦ КП заявили, что "Объединительный собор не был Поместным" и привели аргументы, почему.

Филарет аргументировал, "почему Объединительный собор не был Поместным". Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Филарет, как указано в сообщении: "описал условия созыва Объединительного Собора, неканонические требование, ставились перед ним для проведения объединения Церквей, фиктивность и полную нелегитимность так называемого Поместного Собора УПЦ КП в Теплой Софии, незаконность создания митрополитом Епифанием и Синодом ПЦУ ликвидационной комиссии и незаконное снятие с регистрации Киевской Патриархии Министерством культуры Украины".

В УПЦ КП считают, что, как отмечается в заметке:

15 декабря 2018 года в святой Киевской Софии состоялся Объединительный собор Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, Украинской Автокефальной Православной Церкви и двух архиереев УПЦ Московского Патриархата, созванный Вселенским Константинопольским Патриархом Варфоломеем. Этот Собор условно проходил в составе Константинопольского Патриархата. Почему условно? Потому что ни одна из названных Церквей не была в каноническом подчинении Константинопольского Патриарха.

На каком основании Константинопольский Патриарх созвал Собор Украинских Православных Церквей? На том основании, что Киевская митрополия до 1686 года была канонической территорией Константинопольского Патриархата. В 2017-18 гг. Архиереи и богословы Вселенской Патриархии провели исследования исторических документов о том, что присоединение Киевской митрополии к Московскому Патриархату было неканоническим, а это значит, что Киевская митрополия (современная Украинская Православная Церковь) мысленно остается канонической территорией Константинопольского Патриархата. В действительности же Украинская Православная Церковь никоим образом не была подчинена Константинопольскому Патриарху.

Также в УПЦ КП опубликовали предполагаемые доказательства "того, что Собор 15 декабря 2018 года в Киевской Софии был Собором Константинопольской Церкви", а именно, по мнению Филарета - это:

приглашение на Собор были разосланы Вселенским Патриархом Варфоломеем, а не от Киевским Патриархом Филаретом;

председательствовал на Соборе представитель Константинопольского Патриарха митрополит Галльский Эммануил, а не Патриарх Киевский Филарет;

в Соборе, на правах делегатов, участвовавших другие архиереи и священнослужители Константинопольского Патриархата;

оригиналы протокола и постановления Собора 15 декабря 2018 года находятся во Вселенской Патриархии в Стамбуле, а не в Киеве.

"На Объединительном соборе греческие участники в лице митрополита Гальского Эммануила предложили принять Устав ПЦУ, но не в украинском варианте (то есть Устав УПЦ Киевского Патриархата), а в греческом - такой, которым руководствуется Константинопольский Патриархат. Это означает, что Православная Церковь Украины действует по Уставу чужой Церкви. И Министерство культуры Украины зарегистрировало не украинский Устав, а греческий. Предстоятель Православной Церкви Украины должен был бы после получения Томоса об автокефалии созвать Поместный собор ПЦУ и принять свой украинский Устав. Этого он не сделал по сей день. Это яркое доказательство того, что ПЦУ находится, мягко говоря, под влиянием Константинопольского Патриархата, хотя и имеет Томос об автокефалии", - указано также в обращении.

Также в УПЦ КП добавили, что: "Поместный собор, согласно Уставу, может созвать Патриарх вместе со Священным Синодом или Архиерейским собором. Такого решения не существует. В Поместном соборе принимают участие, кроме архиереев, представители духовенства, монастырей, духовных учебных заведений, мирян, избранных на епархиальных собраниях. Никаких епархиальных собраний не было. В Теплой Софии собрались только архиереи, которые подписали вышеупомянутый документ, который даже не был прочитан до конца. На Поместном Соборе избираются руководящие органы, ведется протокол Собора. Этот так называемый Поместный собор в Теплой Софии не утверждал повестку дня, программу и регламент своих заседаний, не был сформирован секретариат, рабочие органы Собора (например счетная комиссия) и их персональный состав, не был сформирован Президиум Собора. Никаких протоколов регистрации, хода заседаний, решений, голосования Поместного Собора - не существует, что показывает полную нелегитимность и этого собрания".

Ранее в УПЦ КП заявили, что суд запретил властям трогать церковь и ее имущество. Окружной админсуд Киева запретил властям трогать УПЦ КП и ее имущество, сообщила пресс-служба церкви.

Позже в ПЦУ заявили об отсутствии решения суда о незаконности ликвидации УПЦ КП. Такого решения не существет, сказали в ПЦУ.

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