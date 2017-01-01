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В Украине снизился уровень безработицы

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Уровень безработицы во втором квартале 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократился и составил 7,8%.
Уровень безработицы в Украине снизился
Уровень безработицы в Украине снизился
Госслужба занятости / Facebook

Количество занятого населения в возрасте 15-70 лет во II квартале 2018 года составило 16,7 млн человек, а количество безработных соответствующего возраста - 1,4 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики, опубликованные в понедельник, 23 сентября.

По данным статистического ведомства, уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет по сравнению с соответствующими данными предыдущего года составил 58,6%, а среди населения трудоспособного возраста - 68,1%.

Уровень безработицы среди экономически активного населения в возрасте 15-70 лет во II квартале 2019 года по сравнению со II кварталом 2018 года сократился на 0,5 п.п. и составил 7,8%, среди населения трудоспособного возраста - 8,1%.

Информация о количестве занятого и безработного населения, получена по результатам выборочного обследования населения (домохозяйств) по вопросам экономической активности. Методология определения этих показателей соответствует определению и рекомендациям Международной организации труда (МОТ).

Как сообщалось ранее, в Украине снизилось количество безработных. Из всех официально зарегистрированных безработных почти 225 тысяч получают помощь по безработице.

Также стало известно, что пятая часть трудоспособных украинцев - заробитчане.

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Теги: работа, безработица, безработные, Госстат
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Источник: korrespondent.net

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