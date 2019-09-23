В Украину прибыла делегация Минобороны Великобритании

Министр Андрей Загороднюк и госсекретарь Бен Уоллес обсудили гибридные вызовы и угрозы, стоящие перед Украиной и Великобританией.

Делегация Министерства обороны Великобритании во главе с государственным секретарем по вопросам обороны Беном Уоллесом прибыла в Киев с рабочим визитом и посетила Министерство обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в понедельник, 23 сентября.

"Основная цель визита иностранной делегации – демонстрация военно-политической поддержки Украины, изучение аспектов реализации двусторонних договоренностей в контексте развития украинского-британского сотрудничества в оборонной сфере", – говорится в сообщении.

Во время встречи министра обороны Андрея Загороднюка Бена Уоллеса речь шла о текущей ситуации с безопасностью в регионе, гибридных вызовах и угрозах, стоящих перед Украиной и Великобританией.

Также во время визита иностранная делегация посетила Мемориальный комплекс и почтила память погибших украинских героев.

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Ранее Андрей Загороднюк сообщил, что состав ВСУ сокращать не планируют. Главный вопрос реформирования армии в правильном распределении ресурсов, подчеркнул глава Минобороны.

Также сообщалось, что Министерство обороны намерено в следующем году представить план обороны Украины. В этом году оборонное ведомство обещает сделать первые наработки плана.

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