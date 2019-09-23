Суд избрал меру пресечения для нападавшего на Найема

Магомед-Амин Саитов вернулся в Украину, потому что в стране изменилась власть, отметил адвокат Маси Найем.

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения задержанному Магомеду-Амину Саитову, напавшему на экс-нардепа Мустафу Найема и находившемуся в розыске, в виде круглосуточного домашнего ареста на две недели. Об этом сообщил брат экс-нардепа – адвокат Маси Найем на своей странице в Facebook в понедельник, 23 сентября.

Отмечается, что прокурор просил взять Саитова под стражу на два месяца, однако суд не удовлетворил ходатайство. Судья Виталий Циктич избрал ему круглосуточный домашний арест до 7 октября.

Саитов отказался отвечать судье и прокурору, как и когда он пересек границу Украины. В то же время, когда его спросили, почему он вернулся в Украину, подозреваемый сказал "потому что изменилась власть".

"Еще никогда ни один человек в розыске не возвращался в Украину для получения приговора. Это всегда означало договоренности... Человек просто сбежал из Украины после совершения им противоправных действий. Его остановило не то, что он вспомнил о том, что жизнь и здоровье в Украине – это наивысшая социальная ценность и поэтому нельзя наносить телесные повреждения. А потому что власть была не та", – заявил Маси Найем.

Ранее в понедельник стало известно, что в Украину вернулся и был задержан один из нападавших на Мустафу Найема – Магомед-Амин Саитов.

Напомним, 30 апреля 2018 года в центре Киева произошло нападение на Мустафу Найема. Были задержаны трое подозреваемых, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Четвертый подозреваемый – Магомед-Амин Саитов – успел сбежать и скрывался на территории Азербайджана, который отказал Украине в его экстрадиции. Шевченковский райсуд Киева постановил взять Саитова под стражу.

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