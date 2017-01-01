Аваков прокомментировал дело на Парубия

Глава МВД назвал "предвзятыми" выдвинутые против экс-спикера Рады обвинения.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассчитывает, что уголовное производство, открытое по факту создания и координирования Андреем Парубием "общественных вооруженных формирований с целью совершения массовых беспорядков" 2 мая 2014 года в Одессе, будет закрыто.

"Дело ГБР по Парубию и Одессе. Понимаю, что не могли по заявлению не открыть в ЕРДР - требование УПК. Не понимаю предвзятости формулировок. Ожидаю, согласно закону и здравому смыслу, закрытия производства и опровержения абсурдных обвинений", - написал глава МВД в Твиттере.

Справа ДБР по Парубію та Одесі. Розумію, ще не могли за заявою не відкрити ЄРДР, - вимога КПК. Не розумію упередженості формулювань. Очікую, відповідно до закону та здорового глузду закриття провадження та спростування абсурдних звинувачень. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 23 сентября 2019 г.

Напомним, 23 сентября ГБР начало уголовное производство в отношении экс-главы ВР Андрея Парубия, которого обвиняют в "создании вооруженных группировок с целью массовых беспорядков".

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