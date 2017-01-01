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Аваков прокомментировал дело на Парубия

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Глава МВД назвал "предвзятыми" выдвинутые против экс-спикера Рады обвинения.
Аваков ожидает, что дело по Парубию закроют
Аваков ожидает, что дело по Парубию закроют
facebook.com/mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассчитывает, что уголовное производство, открытое по факту создания и координирования Андреем Парубием "общественных вооруженных формирований с целью совершения массовых беспорядков" 2 мая 2014 года в Одессе, будет закрыто.

"Дело ГБР по Парубию и Одессе. Понимаю, что не могли по заявлению не открыть в ЕРДР - требование УПК. Не понимаю предвзятости формулировок. Ожидаю, согласно закону и здравому смыслу, закрытия производства и опровержения абсурдных обвинений", - написал глава МВД в Твиттере.

Напомним, 23 сентября ГБР начало уголовное производство в отношении экс-главы ВР Андрея Парубия, которого обвиняют в "создании вооруженных группировок с целью массовых беспорядков".

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Теги: уголовное дело, Арсен Аваков, Андрей Парубий, 2 мая в Одессе, ГБР
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Источник: korrespondent.net

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