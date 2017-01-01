Зеленский прилетел в США

Президент Владимир Зеленский начал рабочий визит в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Зеленский прибыл в США на Генассамблею ООН president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Планируется, что Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития.

Глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных стран, в частности с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, в рамках визита Зеленский встретится с лидерами украинской общины Соединенных Штатов Америки, а также с представителями американских деловых кругов.

Визит Зеленского в США проходит на фоне скандала с Трампом относительно возможного давления на Киев из-за расследования против сына конкурента Трампа на выборах, экс-вице президента США Джо Байдена.

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