Макрон рассказал о нормандской встрече
Встреча в нормандском формате пройдет в течение ближайших недель.
Встреча в нормандском формате может состояться в течение ближайших недель, сообщил журналистам "на полях" 74-й сессии Генассамблеи ООН президент Франции Эммануэль Макрон.
"В ближайшие недели", - сказал он, отвечая на вопрос, когда может состояться на перспективу встреча в нормандском формате.
Напомним, глава МИД Украины Вадим Пристайко считает наиболее реальной встречу в нормандском формате в середине октября.
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