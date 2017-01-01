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Макрон рассказал о нормандской встрече

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Встреча в нормандском формате пройдет в течение ближайших недель.
Макрон сказал, когда может состоятся встреча в "нормандском формате"
Макрон сказал, когда может состоятся встреча в "нормандском формате"

Встреча в нормандском формате может состояться в течение ближайших недель, сообщил журналистам "на полях" 74-й сессии Генассамблеи ООН президент Франции Эммануэль Макрон.

"В ближайшие недели", - сказал он, отвечая на вопрос, когда может состояться на перспективу встреча в нормандском формате.

Напомним, глава МИД Украины Вадим Пристайко считает наиболее реальной встречу в нормандском формате в середине октября.

Зеленский озвучил ожидания от нормандской встречи

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Теги: встреча, нормандская четверка, нормандская встреча, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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