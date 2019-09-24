Янукович готовится вернуться в Украину - адвокат

В то же время обвинение заявляет об уверенности в своей позиции относительно приговора экс-президенту.

Адвокат Януковича рассказал о его намерениях вернуться в Украину Getty Images

Читай также: Десять предвестников "реванша". Откатывается ли Украина в 2013 год?

Бывший президент Украины Виктор Янукович, который сбежал в Россию в 2014 году, хочет вернуться в Украину.

Об этом заявил адвокат Виталий Сердюк после заседания в Апелляционном суде Киева, где начали рассматривать апелляции на приговор беглому экс-главе государства, передает 5 канал.

"Основные задачи, поставленные клиентом, – это обеспечить привлечение к ответственности виновных в сдаче Крыма, виновных в совершении антиконституционного захвата власти или государственного переворота – сейчас выполняются", – отметил Сердюк.

Читай также: За Богатыреву внесли залог, но она еще в СИЗО - адвокат

Так, Сердюк заявил, что защита осуществляет мероприятия для обеспечения возможности пребывания Януковича в Украине. "Он сейчас находится на территории Российской Федерации временно. И защитой осуществляются мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на родине", - заявил адвокат.

А прокурор ГПУ Руслан Кравченко подчеркнул, что сторона обвинения уверена в своей победе, поскольку "приговор Оболонского райсуда города Киева - мотивированный и законный".

Читай также: Королевскую обсыпали мукой в Славянске

Как сообщалось, Суд ЕС вынес решение об отмене санкций ЕС по искам Виктора Януковича, Александра Януковича, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора Пшонки, Артема Пшонки и Андрея Клюева.

Как сообщалось 19 сентября, суд отменил домашний арест Ефремова.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram