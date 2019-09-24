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Янукович готовится вернуться в Украину - адвокат

Комментариев: 19
В то же время обвинение заявляет об уверенности в своей позиции относительно приговора экс-президенту.
Адвокат Януковича рассказал о его намерениях вернуться в Украину
Адвокат Януковича рассказал о его намерениях вернуться в Украину
Getty Images

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Бывший президент Украины Виктор Янукович, который сбежал в Россию в 2014 году, хочет вернуться в Украину.

Об этом заявил адвокат Виталий Сердюк после заседания в Апелляционном суде Киева, где начали рассматривать апелляции на приговор беглому экс-главе государства, передает 5 канал.

"Основные задачи, поставленные клиентом, – это обеспечить привлечение к ответственности виновных в сдаче Крыма, виновных в совершении антиконституционного захвата власти или государственного переворота – сейчас выполняются", – отметил Сердюк.

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Так, Сердюк заявил, что защита осуществляет мероприятия для обеспечения возможности пребывания Януковича в Украине. "Он сейчас находится на территории Российской Федерации временно. И защитой осуществляются мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на родине", - заявил адвокат.

А прокурор ГПУ Руслан Кравченко подчеркнул, что сторона обвинения уверена в своей победе, поскольку "приговор Оболонского райсуда города Киева - мотивированный и законный".

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Как сообщалось, Суд ЕС вынес решение об отмене санкций ЕС по искам Виктора Януковича, Александра Януковича, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора Пшонки, Артема Пшонки и Андрея Клюева.

Как сообщалось 19 сентября, суд отменил домашний арест Ефремова.

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Теги: суд, адвокат, приговор, апелляция, Виктор Янукович
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Комментариев (19)
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Кайдаш    24.09.2019, 08:50
Оценка:  -2
Кайдаш
Писец. Дожились. Верните Пороха; он хоть сукин сын, но он НАШ сукин сын...
Коляка    24.09.2019, 08:51
Оценка:  0
Коляка
Ваш кастлюлеголовых? в этом сомнения никакого нет... Ведь полные идиоты могут ему поклоняться!!!
Кайдаш    24.09.2019, 08:59
Оценка:  -2
Кайдаш
Шо тебе, вате, сказать на этот счёт... всё равно не поймёшь
Коляка    24.09.2019, 09:01
Оценка:  0
Коляка
Майдан был выгоден порошенко, что бы обогащаться дальше, она обогатился или нет? Ну как давай ответь мне))
Коляка    24.09.2019, 09:01
Оценка:  0
Коляка
соотвественно чьих это рук дело Майдан?
Коляка    24.09.2019, 09:02
Оценка:  0
Коляка
почему военное положение не ввёл сразу, если Россия напала, а только ближе к окончанию срока? и то ему не дали этого сделать так как он хотел.
Коляка    24.09.2019, 09:05
Оценка:  0
Коляка
ты обычный зомбарь ну или прислуга, который за бабки тут его пытается отбелить... можешь на изнанку вывернуться, но народ уже не одурачишь больше
Вспышка_Справа    24.09.2019, 08:22
Оценка:  0
Вспышка_Справа
Назначить его губернатором Западной Украины! Это стало бы замечательной шуткой!
МаксимУм    24.09.2019, 06:56
Оценка:  -2
МаксимУм
На Лукьяновке уже уборку в камере делают.
krolikoff_net    24.09.2019, 08:09
Оценка:  0
krolikoff_net
Вы че, какая камера ? Виктор федорович возглавит офис по разворовыванию бюджета.
СветБобра    24.09.2019, 06:39
Оценка:  -3
СветБобра
Повернення проФФесора - це буде тріумф влади Клоуна ЗЕ .
ЗаУкраину    24.09.2019, 05:42
Оценка:  -6
ЗаУкраину
Не вижу смысла для его возвращения.Здесь этот кретин насолил всем.Майданутые-бандерлоги боятся что он будет мстить. Вся остальная Украина ненавидит зэка за то что не раздавил гидру бандеровскую в зародыше.
СветБобра    24.09.2019, 06:40
Оценка:  +1
СветБобра
Ви пишете як типовий россійський лапоть.
ЗаУкраину    24.09.2019, 07:17
Оценка:  -1
ЗаУкраину
а ви мене коректуєте як типовий скунс зі схрону..
ЗаУкраину    24.09.2019, 07:38
Оценка:  -2
ЗаУкраину
...пардон, як бандерівський скунс з криївки...
Aнтибєс    24.09.2019, 05:37
Оценка:  +6
Aнтибєс
Этого вафлобано витька Януковича надо повесить или бошку отрубить на площади !
Колишній-східняк    24.09.2019, 05:17
Оценка:  +5
Колишній-східняк
Основные задачи, поставленные клиентом, – это обеспечить привлечение к ответственности виновных в сдаче Крыма... - Так он и есть главный виновный. Он Харьковские соглашения продавил. Он наводнил страну и силовые ведомства российскими агентами. Он письмо Путину написал с просьбой ввести войска.
Колишній-східняк    24.09.2019, 06:05
Оценка:  +3
Колишній-східняк
С его переориентации с ЕС на Тайожный союз (и это после ночных "переговоров" с Путиным в московском аэропорту) и начался мирный протест студентов, переросший в их ночное избиение, а за тем уже на следующие выходные и в сам Майдан.
Коляка    24.09.2019, 08:52
Оценка:  0
Коляка
все планировалось уже давно, не ври! Иначе бы так слажено не устраивали бы штурмы...
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