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Пенсионер, расстрелявший соседей из-за громкой музыки, получил 11 лет

Комментариев: 5
В результате полученных огнестрельных ранений один из пострадавших скончался в машине скорой помощи, другой - с огнестрельными ранениями был доставлен в больницу.
Коллегия судей признала мужчину виновным в совершении уголовных преступлений
Коллегия судей признала мужчину виновным в совершении уголовных преступлений
Корреспондент.net

В Одесской области к 11 годам тюрьмы приговорен пенсионер, который из-за громко включенной музыки застрелил соседа. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Преступление совершено в ноябре 2017 в городе Белгороде-Днестровском. В результате полученных огнестрельных ранений один из пострадавших скончался в машине скорой помощи, другой - с огнестрельными ранениями был доставлен в больницу.

Причиной конфликта между соседями стала громкая музыка, которую пострадавшие слушали во дворе, распивая алкогольные напитки.

"Не дождавшись ответной реакции на сделанное замечание, 65-летний сосед выстрелил по ним из охотничьего ружья. Оба мужчины получили огнестрельные ранения головы, для одного из них выстрел стал роковым", - говорится в сообщении.

Как отмечается, следователями Белгород-Днестровского отдела полиции были собраны доказательства вины злоумышленника, которые вместе с обвинительным актом предоставлены суду.

Коллегия судей признала мужчину виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, и на основании санкций указанных статей назначила ему наказание в виде 11 лет лишения свободы. Кроме того, с осужденного взыскан в пользу жены погибшего материальный ущерб в сумме более 12 тыс. грн и 500 тыс. грн – за нанесение морального вреда.

Напомним, что ранее во Львове мужчина расправился с семьей бывшей жены.

Также сообщалось, что в Киеве иностранец зарезал девушку в подъезде.

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Теги: тюрьма, пенсионер, стрельба, убийство, Одесская область, тюремный срок
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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zadneprohodchik    24.09.2019, 09:02
Оценка:  0
zadneprohodchik
65 лет, посидит 2 года по амнистии выйдет
Коляка    24.09.2019, 08:55
Оценка:  +1
Коляка
Дед должен был вызвать полицию, не удивлюсь если он переселенец с западной Украины
Вспышка_Справа    24.09.2019, 08:25
Оценка:  +3
Вспышка_Справа
Мужик явно просил сделать музыку потише.
Но!
Утыркам вроде krolikoff_net слова не доходят и единственным доводом для таких майданутых имбецилов может стать выстрел из охотничьего ружья!
krolikoff_net    24.09.2019, 08:20
Оценка:  -4
krolikoff_net
Как то мало дали психопату. Надо было ему тоже голову прострелить неоднократно из того же ружья.
OlegBondarenko    24.09.2019, 08:19
Оценка:  -1
OlegBondarenko
Полиция случаи шумных соседей вообще игнорирует. Даже профилактические беседы для них тяжело проводить. А раз полиция ничего не делает -то гражданам приходиться волей-неволей решать такие вопросы самостоятельно. Так что я так однозначно не обвинял бы человека в превышении мер самообороны.
krolikoff_net    24.09.2019, 08:21
Оценка:  -5
krolikoff_net
Кто на того предурка нападал ?
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