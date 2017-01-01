Итоги 23 сентября: Волна ДТП и скандал с женой Князева

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Украину накрыла волна смертельных ДТП, бывшая жена главы Нацполиции пыталась пересечь границу с 650 тыс. евро. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Житомирской области в ДТП с автобусом погибли 9 человек

В Новоград-Волынском районе Житомирской области, столкнулись грузовик и рейсовый автобус, в результате погибли девять человек, еще 10 получили травмы. Об этом в понедельник, 23 сентября сообщает пресс-служба полиции области.

"55-летний водитель DAF с полуприцепом (цистерна), направляясь в сторону столицы, не справился с управлением и столкнулся с автобусом сообщением Житомир-Яремча, который стоял на обочине дороги", - говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров взять на контроль расследование произошедших в последние дни крупных аварий с жертвами.

Украина хочет новый договор вместо Будапештского

В команде Владимира Зеленского планируют добиваться подписания многостороннего международного договора, в котором ведущие страны мира обяжутся гарантировать территориальную целостность Украины. Об этом заявил помощник президента Андрей Ермак.

Ермак сообщает, что в подписании этого договора могут принять участие США, Британия, Германия, Франция и Китай.

На Парубия открыли дело по событиям 2 мая в Одессе

Госбюро расследований открыло дело на бывшего спикера Верховной Рады, нардепа от Евросолидарности Андрея Парубия. Соответствующий документ в понедельник, 23 сентября, опубликовал сам Парубий в Facebook.

В документе говорится, что ГБР открыло производство по факту "создания и координации Парубием А.В. общественных вооруженных группировкок с целью совершения массовых беспорядков 2 мая 2014 на территории г. Одесса".

Зеленский обратился к украинцам из-за коррупции

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам с просьбой обращаться в НАБУ, если требуют взятку. Соответствующая запись появилась на странице главы государства в Facebook.

"Мы никогда не преодолеем коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза. Требуют взятку? Предлагают "откат"? Пожалуйста, не молчите! Обращайтесь на горячую линию НАБУ - 0800503 200. Каждый из вас может начать менять страну уже сегодня!", - сообщил Зеленский.

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