Прохладно, но без осадков: к чему готовиться 24 сентября
Сегодня, 24 сентября, по всей территории Украины ожидается облачный день с прояснениями. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
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На западе страны сегодня без осадков. Температура воздуха, в сравнении с предыдущими днями, будет довольно высокой - +13…+23 градуса по Цельсию.
На востоке Украины облачно с прояснениями. Воздух прогреется всего в пределах +11…+13 градусов по Цельсию.
Южным регионам сегодня обещают довольно классический осенний день. На термометре +17…+21 градус по Цельсию Без осадков.
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В северных регионам ожидается переменчивая облачность. На улице +11…+14 градусов по Цельсию.
В Центральной Украине также осадков не прогнозируют. Будет в меру солнца и облаков. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +17 градусов.
В столице 24 сентября не ожидается осадков. Воздух прогреется в пределах +12…+14 градусов по Цельсию.
Напомним, спасатели предупредили о заморозках в Украине. В северных областях Левобережной Украины ожидаются на поверхности почвы заморозки до -3 градусов.
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