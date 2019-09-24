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“Вы - наши лучшие дипломаты”: Зеленский встретился с украинской диаспорой в США

Комментариев: 1
Президент поблагодарил членов украинской общины за поддержку.
Зеленский встретился с украинской диаспорой
Зеленский встретился с украинской диаспорой
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в США встретился с представителями украинской диаспоры. Он отметил важность их деятельности и поддержку Украины. 

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Об этом сообщили в пресс-службе украинского гаранта.

Зеленский отметил, что работа, которую ежедневно делают представители украинской диаспоры в США, сравнится с работой самых лучших дипломатов.

Вы - наши лучшие дипломаты, вы действительно наши лоббисты. Вы защищаете наш суверенитет, территориальную целостность здесь, в США и во всем мире. Мы вам очень благодарны, - заявил президент.

Напомним, Зеленский прилетел в США. Президент Владимир Зеленский начал рабочий визит в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

 

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Теги: Зеленский, украинская диаспора, встреча
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Комментариев (1)
alex-zol    24.09.2019, 10:33
Оценка:  0
alex-zol
только эти "лучшие дипломаты" за пороха топили)))))))))))))
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