“Вы - наши лучшие дипломаты”: Зеленский встретился с украинской диаспорой в США

Президент поблагодарил членов украинской общины за поддержку.

Президент Украины Владимир Зеленский в США встретился с представителями украинской диаспоры. Он отметил важность их деятельности и поддержку Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе украинского гаранта.

Зеленский отметил, что работа, которую ежедневно делают представители украинской диаспоры в США, сравнится с работой самых лучших дипломатов.

Вы - наши лучшие дипломаты, вы действительно наши лоббисты. Вы защищаете наш суверенитет, территориальную целостность здесь, в США и во всем мире. Мы вам очень благодарны, - заявил президент.

Напомним, Зеленский прилетел в США. Президент Владимир Зеленский начал рабочий визит в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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