В Киеве открыли пункты приема каштанов

Количество пунктов приема, по сравнению с прошлым годом, уменьшилось.

В Киеве снова заработали пункты приема каштанов.

Об этом сообщает производственно-заготовительное предприятие “Киевгорвторресурсы“.

Читай также: В Киеве будут штрафовать за сжигание листьев

За килограмм каштанов можно получить две гривны. Количество пунктов приема, по сравнению с прошлым годом, уменьшилось. С картой и графиком их работы можно ознакомиться здесь.

“Известно, что конский каштан эффективно очищает воздух от выхлопных газов, поэтому это дерево пользуется популярностью в городах. Однако, по мнению фармацевтов, медпрепараты, которые изготавливаются на основе таких каштанов, никакой угрозы для здоровья не несут, ведь все их компоненты проходят тщательную проверку “, - отмечается в сообщении “Киевгорвторресурсов“.

Как сообщалось, в Киеве каштаны начали принимать на переработку. в сентябре 2018 года.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram