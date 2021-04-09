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В Киеве открыли пункты приема каштанов

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Количество пунктов приема, по сравнению с прошлым годом, уменьшилось.
Конский каштан эффективно очищает воздух от выхлопных газов
Конский каштан эффективно очищает воздух от выхлопных газов
pixabay.com

В Киеве снова заработали пункты приема каштанов.

Об этом сообщает производственно-заготовительное предприятие “Киевгорвторресурсы“.

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За килограмм каштанов можно получить две гривны. Количество пунктов приема, по сравнению с прошлым годом, уменьшилось. С картой и графиком их работы можно ознакомиться здесь.

“Известно, что конский каштан эффективно очищает воздух от выхлопных газов, поэтому это дерево пользуется популярностью в городах. Однако, по мнению фармацевтов, медпрепараты, которые изготавливаются на основе таких каштанов, никакой угрозы для здоровья не несут, ведь все их компоненты проходят тщательную проверку “, - отмечается в сообщении “Киевгорвторресурсов“.

Как сообщалось, в Киеве каштаны начали принимать на переработку. в сентябре 2018 года.

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Теги: Киев, каштаны
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