Муж и визажистка: нардеп “Слуги народа” оскандалилась с помощниками

Никитина взяла себе в помощники на платной основе собственного мужа и визажиста.

Народный депутат от фракции "Слуга народа", которая прошла по округу №82 в Запорожской области, Марина Никитина, взяла помощниками на платной основе своего мужа и визажистка. Об этом сообщается на сайте ВР.

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Известно, что помощники Никитиной будут получать ежемесячно по 17 тысяч гривен.

Помощниками Марины Никитиной стали Александр Никитин, ее муж, и Виктория Гужва, визажист. Детальнее о своих помощниках нардеп написала на своей странице в Facebook.

Александр Никитин организовывал все движение команды Зе! С января 2019 по всему 82 округу занимался защитой результатов президентских выборов в обоих турах как доверенное лицо Зеленского, затем как доверенное лицо "Слуги народа", он курировал волонтерское движение Зекоманды и продолжает эту деятельность. Именно по его знаниям округа и связям с активистами и общественностью он стал помощником нардепа. Но отнюдь не из-за родственных связей, - написала Никитина.

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Ранее Александр Никитин занимался предпринимательской деятельностью в области мебельного бизнеса.

Он будет выполнять следующие функции: обработки обращений граждан, встречи с избирателями, функции водителя и охранника и "это все в ненормированный график".

Вторым оплачиваемым помощником Никитиной стала Виктория Гужва. В соцсетях она называет себя визажистом, маркетологом и бизнес-коучем. Гужва имеет опыт работы в бьюти-индустрии около 9 лет.

Мы познакомились в Пологах во время работы в избирательных комиссиях. Идейный человек, честный и неподкупный. Вести, как помощница, документооборот, работать с корреспонденцией и СМИ, - сообщила Никитина.

Комментарий Никитиной скриншот

Напомним, нардеп от “Слуги народа” предложила отказаться от НАТО. Ирина Верещук уверена, что Украину там не ждут.

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