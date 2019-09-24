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"Козацкая воля - 2019": ВСУ учатся воевать с классификацией НАТО

Комментариев: 4
Стратегические командно-штабные учения с привлечением войск пройдут на всей территории страны.
"Козацкая воля - 2019": ВСУ учатся воевать с классификацией НАТО
© facebook.com/GeneralStaff.ua
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  • Учения пройдут по всей территории страны
  • Военные учатся проводить боевые операции с учетом новой классификации НАТО
  • Украинских военных привлекли к стратегическим учениям
  • Командно-штабные учения пройдут по всей стране
"Козацкая воля - 2019": ВСУ учатся воевать с классификацией НАТО
Учения пройдут по всей территории страны
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В ВСУ начались стратегические командно-штабные учения "Козацкая воля - 2019". Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Учения проходят под руководством начальника Генштаба - Главнокомандующего ВСУ.

Главной целью учений является проверка способности органов военного управления в новых организационно-штатных структурах - по натовской классификации - осуществлять управление войсками при подготовке и ведении операций в случае широкомасштабной вооруженной агрессии.

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Комплекс мероприятий стратегических командно-штабных учений "Козацкая воля - 2019" пройдет по всей территории государства.

Ранее сообщалось, что в этом году для нужд ВСУ испытали 55 новых образцов оружия и техники.

 

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Теги: Козацкая воля, учения, ВСУ, Генштаб, НАТО
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Комментариев (4)
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VikaGraum    24.09.2019, 11:59
Оценка:  0
VikaGraum
Заголовок вызвал улыбку)
Написали бы "воевать по классификации НАТО", или "воевать с использованием классификации НАТО".
Vasya_iz_Ivanovo    24.09.2019, 11:01
Оценка:  +1
Vasya_iz_Ivanovo
Козацкая воля говорите? Свиды, а вы не забыли, что вы не являетесь потомками казаков?
Vasya_iz_Ivanovo    24.09.2019, 11:03
Оценка:  +2
Vasya_iz_Ivanovo
Для особо одаренных - все запорожские козаки были переселены на Кубань, Кубанские казаки являются прямыми потомками запорожских!
haarp    24.09.2019, 11:18
Оценка:  -4
haarp
и те и другие бывшие кочевники , потомки половцев , печенегов, черных клобуков - не даром все чернявые - с русыми волосами почти нет
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