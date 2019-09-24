"Козацкая воля - 2019": ВСУ учатся воевать с классификацией НАТО
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В ВСУ начались стратегические командно-штабные учения "Козацкая воля - 2019". Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
Учения проходят под руководством начальника Генштаба - Главнокомандующего ВСУ.
Главной целью учений является проверка способности органов военного управления в новых организационно-штатных структурах - по натовской классификации - осуществлять управление войсками при подготовке и ведении операций в случае широкомасштабной вооруженной агрессии.
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Комплекс мероприятий стратегических командно-штабных учений "Козацкая воля - 2019" пройдет по всей территории государства.
Ранее сообщалось, что в этом году для нужд ВСУ испытали 55 новых образцов оружия и техники.
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Написали бы "воевать по классификации НАТО", или "воевать с использованием классификации НАТО".