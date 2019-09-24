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Сенцов ответил, когда пожмет Путину руку

Комментариев: 4
Освобожденный режиссер готов пожать руку Путину ради освобождения всех пленных.
Сенцов заявил, что пожмет руку Путину
Сенцов заявил, что пожмет руку Путину
Радио Свобода

Освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что пожмет руку президенту РФ Владимиру Путину в случае возвращения Украине всех пленных.

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Об этом сказал в эфире радио Крым.Реалии. 

Сенцов отметил, что он не любит публичности, но есть вещи, которые человеку нравится делать и те, которые делать необходимо.

Если надо будет, я и Путину пожму руку, если за каждое рукопожатие будет освобожден один человек, - заявил Сенцов.

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Освобожденный режиссер намерен не только напоминать о том, что в тюрьмах РФ находятся и другие пленные, но и решать эту проблему глубже.

Сенцов уверен, что пленные появились только потому, что на Украину напали.

Без агрессии не было бы пленных… Решим с пленными - возьмут еще столько, сколько надо. Сотню, две. Это как вода из протекающего крана. Нужно чинить кран", - добавил Сенцов.

Напомним, Сенцов рассказал Гаагскому трибуналу о пытках ФСБ. Освобожденный украинец рассказал, как над ним издевались сотрудники ФСБ.

 

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Теги: Сенцов, Путин, пленные, обмен
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Комментариев (5)
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xapi3mat    24.09.2019, 11:19
Оценка:  -4
xapi3mat
может луче не руку пожать а например ШЕЮ?!
Людмил_А    24.09.2019, 11:06
Оценка:  +4
Людмил_А
Путин об этом только и мечтает.
Григорич    24.09.2019, 11:06
Оценка:  +5
Григорич
его наверное шашлыками пытали... будку в плену наел побольше Нади )))
Катилин    24.09.2019, 11:29
Оценка:  -1
Катилин
Ну так он же голодовку не обьявлял - мог себе позволить))
Катилин    24.09.2019, 11:05
Оценка:  +4
Катилин
Агент Кремля)))
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