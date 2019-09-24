Сенцов ответил, когда пожмет Путину руку

Освобожденный режиссер готов пожать руку Путину ради освобождения всех пленных.

Освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что пожмет руку президенту РФ Владимиру Путину в случае возвращения Украине всех пленных.

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Об этом сказал в эфире радио Крым.Реалии.

Сенцов отметил, что он не любит публичности, но есть вещи, которые человеку нравится делать и те, которые делать необходимо.

Если надо будет, я и Путину пожму руку, если за каждое рукопожатие будет освобожден один человек, - заявил Сенцов.

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Освобожденный режиссер намерен не только напоминать о том, что в тюрьмах РФ находятся и другие пленные, но и решать эту проблему глубже.

Сенцов уверен, что пленные появились только потому, что на Украину напали.

Без агрессии не было бы пленных… Решим с пленными - возьмут еще столько, сколько надо. Сотню, две. Это как вода из протекающего крана. Нужно чинить кран", - добавил Сенцов.

Напомним, Сенцов рассказал Гаагскому трибуналу о пытках ФСБ. Освобожденный украинец рассказал, как над ним издевались сотрудники ФСБ.

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