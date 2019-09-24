Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Переговоры о захваченных катерах с РФ ведутся, но прогресса нет - Загороднюк

Комментариев: 1
Министр также выступает категорически против закупок запчастей к военной технике у Москвы.
Загороднюк рассказал об украинских кораблях в РФ
Загороднюк рассказал об украинских кораблях в РФ
Facebook Андрея Загороднюка

Читай также: В Украину прибыла делегация Минобороны Великобритании

С Россией ведутся переговоры о возвращении захваченных в Керченском проливе украинских военных катеров, но прогресса пока нет. Об этом министр обороны Андрей Загороднюк рассказал в интервью BBC News Украина.

Отвечая на вопрос, ведутся ли переговоры, он заявил: "Технически да, но я не могу сказать, что я вижу какой-то прогресс в этом".

Кроме того, Загороднюка спросили, нужны ли Украине корабли, техника и вооружение, которые остались в Крыму после аннексии в 2014 году, которые Владимир Путин даже грозился вернуть, но предупреждал, что они в плачевном состоянии.

Читай также: В этом году для нужд ВСУ испытали 55 новых образцов оружия и техники

"В нашей стратегии мы не рассчитываем на такой сценарий", - прокомментировал тему Загороднюк. Кроме того, он заверил, что правительство категорически против закупки чего-либо в России, включая запчасти к вооружению. 

"Насколько я знаю, мы ничего не планируем закупать. Аудит контрактов еще продолжается, но мы категорически против таких решений", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине начались стратегические учения "Козацкая воля - 2019".

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

Поделись:
Теги: Минобороны, РФ, Украина, Загороднюк, корабли, захват
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
PINKIPAU    24.09.2019, 12:05
Оценка:  0
PINKIPAU
Пока шаман Габышев оборотня из Кремля не изгонит, дела не будет.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь