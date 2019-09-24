Переговоры о захваченных катерах с РФ ведутся, но прогресса нет - Загороднюк

Министр также выступает категорически против закупок запчастей к военной технике у Москвы.

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С Россией ведутся переговоры о возвращении захваченных в Керченском проливе украинских военных катеров, но прогресса пока нет. Об этом министр обороны Андрей Загороднюк рассказал в интервью BBC News Украина.

Отвечая на вопрос, ведутся ли переговоры, он заявил: "Технически да, но я не могу сказать, что я вижу какой-то прогресс в этом".

Кроме того, Загороднюка спросили, нужны ли Украине корабли, техника и вооружение, которые остались в Крыму после аннексии в 2014 году, которые Владимир Путин даже грозился вернуть, но предупреждал, что они в плачевном состоянии.

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"В нашей стратегии мы не рассчитываем на такой сценарий", - прокомментировал тему Загороднюк. Кроме того, он заверил, что правительство категорически против закупки чего-либо в России, включая запчасти к вооружению.

"Насколько я знаю, мы ничего не планируем закупать. Аудит контрактов еще продолжается, но мы категорически против таких решений", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине начались стратегические учения "Козацкая воля - 2019".

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