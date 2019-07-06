Львовскую ОГА штурмовали протестующие: Требуют отставки главы Нацполиции области

Людей возмутил силовой разгон акции протеста в Сосновке.

Виконский заявил, что уйдет в отставку только после приказа Князева

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На аппаратное совещание во Львовской областной госадминистрации ворвались протестующие с требованием отставки нового руководителя Национальной полиции области Василия Виконского после силового разгона акции протеста в Сосновке.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Глава ОГА Маркиян Мальский поддержал требования протестующих, но Виконский писать заявление об увольнении отказался

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Виконский подтвердил, что приказ о применении силы в Сосновке отдавал лично, поскольку считает такие действия полиции законным. Он также добавил, что сейчас относительно действий силовиков ведется служебное расследование.

Мальский согласился, что полиция имеет право на применение силы, но в Сосновке, по его мнению, правоохранители превысили свои полномочия.

“Тем способом, как это происходило, я считаю, что это неправильно“, - сказал Мальский и попросил Виконского написать заявление. Глава облполиции в ответ заявил, что уйдет в отставку только после приказа своего непосредственного руководителя - главы Национальной полиции Украины Сергея Князева.

“Господин председатель ЛОГА меня не назначал на должность. Пусть он напишет обращение на имя премьер-министра по моей отставке“, - сказал Виконский.

Как сообщалось, Зеленский представил нового главу Львовской ОГА 6 июля 2019.

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