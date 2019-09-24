Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Вышинский будет вести на росТВ программу "Настоящая Украина"

Комментариев: 2
Подозреваемый в государственной измене украинец поможет россиянам "лучше понять" Украину.
Кирилл Вышинский будет вести программу "Настоящая Украина" на российском ТВ
Кирилл Вышинский будет вести программу "Настоящая Украина" на российском ТВ
Фейсбук Кирилла Вышинского

Читай также: Вышинский в ноябре обещает вернуться в Киев

Освобожденный в рамках российско-украинского обмена удерживаемыми лицами экс-главный редактор “РИА Новости Украина“ Кирилл Вышинский будет вести программу “Настоящая Украина“ на российском ТВ. Об этом сообщает российская пресса со ссылкой на одиозного кремлевского пропагандиста Дмитрия Киселева.

Кирилл Вышинский будет вести программу “Настоящая Украина“ на российском телевидении. С целью культурологического познания Украины, для того, чтобы мы могли лучше понять эту страну, – сообщил Киселев.

Читай также: Вышинский признался, что получил награды от РФ

Для справки. Вышинский был арестован в мае прошлого года в Киеве по подозрению в государственной измене. После этого он пытался получить российское гражданство. 7 сентября 2019 года он был отправлен в Россию в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Напомним, стало известно, что Вышинский войдет в Совет по правам человека при президенте РФ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Вышинский, российское телевидение, Дмитрий Киселев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
ВосставшийИзБана    24.09.2019, 11:48
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
И что этот маланец может там рассказать?
Woodbrother    24.09.2019, 11:23
Оценка:  -1
Woodbrother
Там уже Азирив что то ведет и любитель бить морды девушкам -Олейник.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь