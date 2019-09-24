Вышинский будет вести на росТВ программу "Настоящая Украина"

Подозреваемый в государственной измене украинец поможет россиянам "лучше понять" Украину.

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Освобожденный в рамках российско-украинского обмена удерживаемыми лицами экс-главный редактор “РИА Новости Украина“ Кирилл Вышинский будет вести программу “Настоящая Украина“ на российском ТВ. Об этом сообщает российская пресса со ссылкой на одиозного кремлевского пропагандиста Дмитрия Киселева.

Кирилл Вышинский будет вести программу “Настоящая Украина“ на российском телевидении. С целью культурологического познания Украины, для того, чтобы мы могли лучше понять эту страну, – сообщил Киселев.

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Для справки. Вышинский был арестован в мае прошлого года в Киеве по подозрению в государственной измене. После этого он пытался получить российское гражданство. 7 сентября 2019 года он был отправлен в Россию в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Напомним, стало известно, что Вышинский войдет в Совет по правам человека при президенте РФ.

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