Зеленский ветировал закон о ВСК по импичменту
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Президент Владимир Зеленский ветировал закон о временных специальных следственных комиссиях ВР. Об этом сообщается на сайте Рады.
Хотя и указано, что закон возвращен парламенту с предложениями президента, текст этих предложений отсутствует.
Депутаты приняли закон о ВСК 6 июня, он определяет правовой статус комиссий, их полномочия и организационные основы деятельности.
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В том числе, он определяет порядок создания ВСК для проведения расследование в случае начала процедуры импичмента.
Закон, по задумке авторов, позволяет провести процедуру импичмента через парламент - без него порядок действий депутатов неясен.
Напомним, 21 июля Владимир Зеленский заявил, что не будет подписывать закон о ВСК.
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