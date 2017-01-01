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Зеленский ветировал закон о ВСК по импичменту

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Президент вернул закон парламенту со своими предложениями, но их текст на сайте ВР отсутствует.
Зеленский ветировал закон о ВСК
Зеленский ветировал закон о ВСК
president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский ветировал закон о временных специальных следственных комиссиях ВР. Об этом сообщается на сайте Рады.

Хотя и указано, что закон возвращен парламенту с предложениями президента, текст этих предложений отсутствует.

Депутаты приняли закон о ВСК 6 июня, он определяет правовой статус комиссий, их полномочия и организационные основы деятельности.

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В том числе, он определяет порядок создания ВСК для проведения расследование в случае начала процедуры импичмента.

Закон, по задумке авторов, позволяет провести процедуру импичмента через парламент - без него порядок действий депутатов неясен.

Напомним, 21 июля Владимир Зеленский заявил, что не будет подписывать закон о ВСК.

 

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Теги: Рада, закон, импичмент, ВСК, президент, Зеленский
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