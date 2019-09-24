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"Первый юбилей": 10-летний мальчик напился и бросался камнями в прохожих в Мариуполе

Комментариев: 1
Инцидент произошел на Георгиевской улице.
Мальчик кидался камнями в компании друзей
Мальчик кидался камнями в компании друзей
facebook.com/MariupolPolice

Сотрудники патрульной полиции в Донецкой области привлекли к административной ответственности жительницу Мариуполя, сын которой бросался камнями в прохожих, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщила пресс-служба патрульных.

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Инцидент произошел в Центральном районе Мариуполя несколько дней назад. В полицию обратился прохожий, который сообщил, что в недострое на Георгиевской улице трое детей бросаются камнями в людей.

Когда экипаж прибыл по вызову, патрульным удалось найти только одного парня.

"Во время общения с ним инспекторы обнаружили признаки алкогольного опьянения у ребенка. Где дети получили алкоголь мальчик не сообщил, но признался, что сегодня у него первый юбилей", - говорится в публикации.

Как сообщалось 19 сентября, киевлянин кинул кирпичом в экскаватор Киевтеплоэнерго, работник аварийной службы чудом остался цел.

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Теги: дети, алкоголь, Мариуполь
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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    24.09.2019, 12:07
Оценка:  0
VSHIVANKA
СУГС !!!
Serg2176    24.09.2019, 11:52
Оценка:  0
Serg2176
лет через 6-8 будет готовый сепар
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