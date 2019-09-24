"Первый юбилей": 10-летний мальчик напился и бросался камнями в прохожих в Мариуполе

Инцидент произошел на Георгиевской улице.

Сотрудники патрульной полиции в Донецкой области привлекли к административной ответственности жительницу Мариуполя, сын которой бросался камнями в прохожих, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщила пресс-служба патрульных.

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Инцидент произошел в Центральном районе Мариуполя несколько дней назад. В полицию обратился прохожий, который сообщил, что в недострое на Георгиевской улице трое детей бросаются камнями в людей.

Когда экипаж прибыл по вызову, патрульным удалось найти только одного парня.

"Во время общения с ним инспекторы обнаружили признаки алкогольного опьянения у ребенка. Где дети получили алкоголь мальчик не сообщил, но признался, что сегодня у него первый юбилей", - говорится в публикации.

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