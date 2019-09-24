"Депутатские" залы на вокзалах переоборудуют для нужд военнослужащих

Первым отдадут военным депутатский зал на Киевском вокзале, за ним последуют залы в Харькове, Одессе, Львове и других городах.

Читай также: Укрзализныця показала новый плацкартный вагон

“Депутатский“ зал ожиданий на Центральном вокзале Киева будет переоборудован для нужд военнослужащих. Об этом сообщил руководитель АО “Укрзализныця“ Евгений Кравцов на своей странице в Фейсбук.

По его словам, в настоящее время в “депутатской“ комнате ведутся последние подготовительные работы, которые ориентировочно будут завершены через две недели.

Зал обустраивают всем необходимым для комфортного пребывания: диванами, телевизором, стиральной машиной, WI-FI и камерами хранения. Сделаем библиотеку, — рассказал Кравцов.

Читай также: “Укрзализныця“ просит пассажиров сообщать о зайцах-тараканах в поездах

Глава украинских железных дорог также пообещал, что аналогичные “депутатские“ комнаты, существующие на вокзалах Харькова, Львова, Николаева, Одессы и Днепра, также будут превращены в комфортабельные залы ожиданий для военнослужащих. Они тоже начнут принимать военных уже через несколько недель.

Напомним, ранее в “Укрзализныце“ сообщали, что к концу 2019 года создадут “Вокзальную компанию“, которой передадут все украинские вокзалы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.