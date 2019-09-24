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"Депутатские" залы на вокзалах переоборудуют для нужд военнослужащих

Комментариев: 1
Первым отдадут военным депутатский зал на Киевском вокзале, за ним последуют залы в Харькове, Одессе, Львове и других городах.
Депутатские комнаты на вокзалах отдадут военным
Депутатские комнаты на вокзалах отдадут военным
Фейсбук Евгения Кравцова

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“Депутатский“ зал ожиданий на Центральном вокзале Киева будет переоборудован для нужд военнослужащих. Об этом сообщил руководитель АО “Укрзализныця“ Евгений Кравцов на своей странице в Фейсбук.

По его словам, в настоящее время в “депутатской“ комнате ведутся последние подготовительные работы, которые ориентировочно будут завершены через две недели.

Зал обустраивают всем необходимым для комфортного пребывания: диванами, телевизором, стиральной машиной, WI-FI и камерами хранения. Сделаем библиотеку, — рассказал Кравцов.

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Глава украинских железных дорог также пообещал, что аналогичные “депутатские“ комнаты, существующие на вокзалах Харькова, Львова, Николаева, Одессы и Днепра, также будут превращены в комфортабельные залы ожиданий для военнослужащих. Они тоже начнут принимать военных уже через несколько недель.

Напомним, ранее в “Укрзализныце“ сообщали, что к концу 2019 года создадут “Вокзальную компанию“, которой передадут все украинские вокзалы.

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Теги: Укрзализниця, вокзал Киева, военнослужащие ВСУ
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Комментариев (1)
Woodbrother    24.09.2019, 11:48
Оценка:  -1
Woodbrother
В Одессе депутатского зала давно нет. Есть зал повышенной комфортности платный и все.
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