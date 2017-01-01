Под Киевом тиран издевался над молодой женой

Девушка не выдержала и сообщила в полицию.

В Киевской области мужчина, имея непогашенную и неснятую судимость за предыдущее преступление, систематически издевался над своей 21-летней супругой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

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Не выдержав издевательств, 21-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением против мужа-тирана.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 125 УК Украины - умышленное легкое телесное повреждение.

Прокуроры Рокитнянского отдела Кагарлыкской местной прокуратуры поддержали обвинение в суде. 33-летнего мужчину признали виновным в инкриминируемом ему преступлении.

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Суд приговорил домашнего тирана к 5 годам 20 дням лишения свободы.

Напомним, в Днепре перед судом повесился живодер, пытавшийся зарезать свою собаку. Раненую собаку зоозащитники доставили в ветеринарную клинику.

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