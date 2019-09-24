"Никто не верил, что Россия захватит Крым" - Волкер

Реакция мирового сообщества на аннексию Крыма Россией была недостаточно оперативной, признали в США.

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Реакция мирового сообщества на аннексию Крыма Россией была недостаточно оперативной, признал спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью Гордону.

Волкер подчеркнул, что никто не верил, что Россия "пойдет на вторжение в Украину". "Мне кажется, что мы отреагировали недостаточно быстро, мы не верили, что Россия действительно вторгнется в Украину", - признал он.

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"Мы не верили, что Россия действительно захватит Крым. Как только они это сделали – мы начали реагировать", - заверил Волкер.

"Я думаю, мы просто не верили, что они сделают это снова. В этом смысле, считаю, мы были недостаточно оперативны. С тех пор, особенно при нынешнем правительстве, мы усилили поддержку Украины", - подчеркнул он.

Напомним, ранее в Украине начались стратегические штабно-командные учения "Козацкая воля".

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