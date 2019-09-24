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"Никто не верил, что Россия захватит Крым" - Волкер

Комментариев: 19
Реакция мирового сообщества на аннексию Крыма Россией была недостаточно оперативной, признали в США.
Волкер объяснил, что в захват Крыма изначально никто не верил
Волкер объяснил, что в захват Крыма изначально никто не верил
EPA/UPG

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Реакция мирового сообщества на аннексию Крыма Россией была недостаточно оперативной, признал спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью Гордону.

Волкер подчеркнул, что никто не верил, что Россия "пойдет на вторжение в Украину".  "Мне кажется, что мы отреагировали недостаточно быстро, мы не верили, что Россия действительно вторгнется в Украину", - признал он.

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"Мы не верили, что Россия действительно захватит Крым. Как только они это сделали – мы начали реагировать", - заверил Волкер.

"Я думаю, мы просто не верили, что они сделают это снова. В этом смысле, считаю, мы были недостаточно оперативны. С тех пор, особенно при нынешнем правительстве, мы усилили поддержку Украины", - подчеркнул он.

Напомним, ранее в Украине начались стратегические штабно-командные учения "Козацкая воля".

 

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Теги: Волкер, Крым, РФ, США, аннексия, Украина
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Комментариев (19)
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Датышо    24.09.2019, 13:15
Оценка:  -1
Датышо
Волкер подчеркнул, что никто не верил, что колонисты пойдут на вторжения в северную америку и вырежут коренных индейцев. "Мы не верили, что колонисты-европейцы действительно захватять северную америку и вырижут индейцев. Как только они это сделали - мы начали реагировать, теперь это наша земля"
Sancho-s    24.09.2019, 12:50
Оценка:  +5
Sancho-s
Нашёл кому давать интервью...
Люблю_Украину    24.09.2019, 12:43
Оценка:  -8
Люблю_Украину
Так еще при Екатерине же в 1783 году захватили. Он чего с дуба рухнул что ли? Или пока они там США создавали и Конституцию писали они этот момент пропустили? Так Википедия есть можно зайти и почитать)
WTF2wtf    24.09.2019, 12:54
Оценка:  +5
WTF2wtf
Нах этот бред?
Ты по законам трехсотлетней давности века живешь и в границах средневековья, бот лицемерный?
Есть современные границы государств ... а россия теперь просто оккупант
Коляка    24.09.2019, 12:32
Оценка:  -5
Коляка
В том что Украины фактически нет виновато рагульё майданутое!
WTF2wtf    24.09.2019, 12:40
Оценка:  +2
WTF2wtf
Президент россии - рагуль майданутый?
Войну против уКарины с оккупацией Крыма и Донбасса начал именно он по свойе личной хотелке ... больше никто на россии такого не может сделать.

А про "Украины фактически нет" - надоевшие хотелки оккупантов ...
Люблю_Украину    24.09.2019, 12:45
Оценка:  0
Люблю_Украину
уКарины?
WTF2wtf    24.09.2019, 12:50
Оценка:  0
WTF2wtf
Войну против Украины ... сорри, на Бигмире все перечитывать нужно, движок тормозит дико, как ни на одном другом ресурсе
Коляка    24.09.2019, 13:35
Оценка:  +1
Коляка
это у тебя мозг тормозит, лет на 10 так
vindicta    24.09.2019, 12:31
Оценка:  +1
vindicta
Точно так же никто не верил, что Сталин в 1939 вторгнется в Финляндию, Польшу, фактически окупирует Литву, Латвию, Западную Украину что Гитлер приберет к рукам Судецкую область, вторгнется в Польшу и так далее. Никто не верил, реагировали как умели и к чему это привело. История повторяется ???
Хулиганка*    24.09.2019, 12:35
Оценка:  -4
Хулиганка*
А что Польша будет делить Чехословакию - забыл? Провалы в памяти по вятровичу?
vindicta    24.09.2019, 12:50
Оценка:  +1
vindicta
Поляков интересовала Тешинская Силезия, входящая в состав Чехословакии, на том основании что там говорили в том числе и по польски, это конфликт начался еще в 1918, после распада Австро-Венгрии. Следуя вашей логике Гитлер и Сталин спасли Чехословакию от территориального раскола??? КАК КАРЛ КАК???
Николай510    24.09.2019, 12:27
Оценка:  +4
Николай510
Теперь главное не допустить дальнейшей оккупации Украины русским врагом! Америка должна быть на шухере, хочет она этого или нет, поскольку поведение дегенерата Пу даёт Америка основания для взятия РФ под военный, политический и экономический контроль, как агрессора международного уровня!
Хулиганка*    24.09.2019, 12:37
Оценка:  -4
Хулиганка*
Теперь главное таких как ты 8-им процентных пролечить. Развелось идиотов при порошенко.
WTF2wtf    24.09.2019, 12:41
Оценка:  +5
WTF2wtf
Курица, при чем тут вообще какой-то Порох или кто-то другой, когда речь об иностранной оккупации?????
Контуженая шавка оккупантов ...
Люблю_Украину    24.09.2019, 12:47
Оценка:  -6
Люблю_Украину
какая оккупация? Если от тебя уйдет баба к другому сама по собственному желанию и х на тебя положит это что оккупация бабы?))) Так и тут - все добровольно, все счастливы. Пусть живут и радуются, жить так скоротечна
WTF2wtf    24.09.2019, 12:51
Оценка:  +4
WTF2wtf
Иностранная оккупация.
Все решали исключительно российские вояки ... с их "ихтамнетами", с их "танками из шахт", только силами российского минобороны и бюджета россии
WTF2wtf    24.09.2019, 12:52
Оценка:  +5
WTF2wtf
А в жертву ради захваченного Крыма президент россии принес весь оккупированный Донбасс, где населения намного больше, чем во всем Крыму ... по крайней мере было намного больше, до российской оккупации и нынешней разрухи и нищеты под россией (((((
T-REX2    24.09.2019, 12:26
Оценка:  -7
T-REX2
Майдауновская власть подарила Крым России,так как делила портфели в это время и им было не до Крыма
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