"Никто не верил, что Россия захватит Крым" - Волкер
Читай также: Переговоры о захваченных катерах с РФ ведутся, но прогресса нет - Загороднюк
Реакция мирового сообщества на аннексию Крыма Россией была недостаточно оперативной, признал спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью Гордону.
Волкер подчеркнул, что никто не верил, что Россия "пойдет на вторжение в Украину". "Мне кажется, что мы отреагировали недостаточно быстро, мы не верили, что Россия действительно вторгнется в Украину", - признал он.
Читай также: В Украину прибыла делегация Минобороны Великобритании
"Мы не верили, что Россия действительно захватит Крым. Как только они это сделали – мы начали реагировать", - заверил Волкер.
"Я думаю, мы просто не верили, что они сделают это снова. В этом смысле, считаю, мы были недостаточно оперативны. С тех пор, особенно при нынешнем правительстве, мы усилили поддержку Украины", - подчеркнул он.
Напомним, ранее в Украине начались стратегические штабно-командные учения "Козацкая воля".
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Ты по законам трехсотлетней давности века живешь и в границах средневековья, бот лицемерный?
Есть современные границы государств ... а россия теперь просто оккупант
Войну против уКарины с оккупацией Крыма и Донбасса начал именно он по свойе личной хотелке ... больше никто на россии такого не может сделать.
А про "Украины фактически нет" - надоевшие хотелки оккупантов ...
Контуженая шавка оккупантов ...
Все решали исключительно российские вояки ... с их "ихтамнетами", с их "танками из шахт", только силами российского минобороны и бюджета россии