Директор завода порошковой металлургии закупал непригодное оборудование - СБУ

Экс-руководителя завода порошковой металлургии уличили в нанесении ущерба бюджету на сумму 700 тысяч гривен.

Экс-руководителя государственного предприятия "Завод порошковой металлургии" уличили в злоупотреблении служебным положением.

Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Читай также: Экс-руководителя Львовского бронетанкового завода будут судить

По данным спецслужбы, директор госпредприятия, будучи в должности, неоднократно закупал для завода непригодное для эксплуатации оборудование по завышенным ценам. По заключению экспертизы, своими действиями чиновник нанес ущерб на 700 тысяч гривен уникальном предприятию, которое, в частности, предоставляет услуги военно-промышленному комплексу Украины.

Сейчас бывшему директору ГП "Завод порошковой металлургии" сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось 8 августа, за невыполнение заказов ОПК взыскали более 8,5 млн грн штрафов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram