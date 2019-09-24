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Директор завода порошковой металлургии закупал непригодное оборудование - СБУ

Комментариев: 1
Экс-руководителя завода порошковой металлургии уличили в нанесении ущерба бюджету на сумму 700 тысяч гривен.
Экс-руководитель завода предстанет перед судом
Экс-руководитель завода предстанет перед судом
ssu.gov.ua

Экс-руководителя государственного предприятия "Завод порошковой металлургии" уличили в злоупотреблении служебным положением.

Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

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По данным спецслужбы, директор госпредприятия, будучи в должности, неоднократно закупал для завода непригодное для эксплуатации оборудование по завышенным ценам. По заключению экспертизы, своими действиями чиновник нанес ущерб на 700 тысяч гривен уникальном предприятию, которое, в частности, предоставляет услуги военно-промышленному комплексу Украины.

Сейчас бывшему директору ГП "Завод порошковой металлургии" сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось 8 августа, за невыполнение заказов ОПК взыскали более 8,5 млн грн штрафов.

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Теги: коррупция, металлургия, завод, СБУ
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Комментариев (1)
SEMPENTY    24.09.2019, 12:41
Оценка:  0
SEMPENTY
БМ, купите букварь этому придурку.
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