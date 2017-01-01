Найем выиграл суд у адвоката Януковича

Экс-нардеп выиграл суд у правозащитника беглого Януковича.

23 сентября Шевченковский райсуд столицы отказал в удовлетворении иска адвоката президента беглого Виктора Януковича, управляющего партнера АО "AVER LEX" Ольги Просянюк к нардепу восьмого созыва Верховной Рады Мустафы Найема о защите чести и достоинства.

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Об этом сообщили на Facebook-странице юридической компании "Миллер", которая представляла интересы Найема.

В исковых требованиях Просянюк А.В. просила признать недостоверной и унижающей честь, достоинство и деловую репутацию Просянюк Ольги Викторовны информацию, распространенную 14 февраля 2018 года Найемом Мустафой-Маси на его персональной странице в социальной сети Фейсбук, - говорится в сообщении.

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Речь идет о посте экс-нардепа о том, что адвокаты Януковича Просянюк и Горошинский оказывали давление на бесплатного адвоката беглого Януковича Ивана Ангелина. По данным Найема, адвоката запугивали, лишали работы и угрожали расправой. Такие действия Найем назвал "бандитизмом, который выходит за рамки правовой помощи"

Все эти обвинения Просянюк называла порочащими ее честь и достоинство и такими, которые несут вред деловой репутации. Адвокат требовала их опровергнуть. Суд иск не удовлетворил.

Приговор суда facebook.com/millerlawfirm

Напомним, Янукович готовится вернуться в Украину. В то же время обвинение заявляет об уверенности в своей позиции относительно приговора экс-президенту.

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