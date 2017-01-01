В 2019 году в Украине разоблачили более 500 фальшивомонетчиков

Всего зарегистрировано 603 уголовных преступления в этой сфере. В суд было направлено 29 производств.

С начала этого года в Украине учтено более 500 уголовных правонарушений за изготовление, хранение, приобретение, перевозку, пересылку, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи.

Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в ГПУ.

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Так, в Украине за январь-август 2019 года учтено 561 уголовное производство по статье 199 УК Украины за изготовление, хранение, приобретение, перевозку, пересылку, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи. Всего зарегистрировано 603 уголовных преступлений. Из этого количества закрыто 42 производства. В суд было направлено 29 производств.

Как сообщалось 6 сентября, в Киеве разоблачили канал сбыта фальшивых евро.

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