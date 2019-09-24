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Украина будет строить "москитный флот" – Министр обороны

Комментариев: 5
На первом этапе флот должен защитить побережье, флот открытого моря – задача следующих этапов.
Сначала основу ВМС Украины составят малые корабли
Сначала основу ВМС Украины составят малые корабли
Фотоархив Минобороны

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Украина будет строить “москитный флот“, но только на первом этапе. Далее стратегия развития флота предусматривает переход к более крупным кораблям. Об этом рассказал Министр обороны Андрей Загороднюк в интервью украинской службе BBC.

По словам главы оборонного ведомства, все виды Вооруженных сил Украины имеют свою стратегию развития. Для флота стратегия сформирована даже лучше, чем для некоторых других родов войск, и предусматривает несколько последовательных этапов:

Так вот, первым этапом является безопасность береговой линии до 12 миль. В рамках этого будет развиваться москитный флот, - заявил министр обороны.

В дальнейшем предусматривается вооружить ВМС Украины и более крупными кораблями:

Корветы нужно строить. Есть вопрос о том, как быстро мы это сможем сделать, насколько готовы предприятия, трудно будет это делать. Но такого класса корабли предусмотрены в нашей стратегии, - отметил Загороднюк.

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Что же касается крейсера “Украина“, о необходимости продажи которого недавно высказывался глава “Укроборонпрома“ Айварас Абромавичус, то, по мнению, министра обороны, ВСУ действительно в нем не нуждаются:

Касательно крейсера “Украина“ решение было принято еще до меня, но я его поддерживаю - его надо демилитаризовать. Опять же, моя позиция базируется на позиции экспертов по флоту.

Напомним, в Минобороны заявили, что конфликт на Донбассе не помеха для перехода на контрактную армию.

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Теги: ВМС Украины, флот, корвет ВМС, крейсер Украина
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Комментариев (7)
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Graddfeydd    24.09.2019, 13:40
Оценка:  +1
Graddfeydd
Для этой концепции нужно быстрее допиливать "Нептун" и строить ракетные катера. Артиллерийские катера (без мощного ракетного оружия) бесполезны, разве что браконьеров и контрабандистов гонять. Если один такой ракетный "москит" сможет потопить несколько корветов/фрегатов, это другое дело.
yfdhtvz    24.09.2019, 13:07
Оценка:  -2
yfdhtvz
И по этому решили продать, "ЧСЗ", "ОКЕАН" и раздербанить "61 КОММУНАРА"
VSHIVANKA    24.09.2019, 12:51
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ГОЛОДРАНЦЫ.....)))
SEMPENTY    24.09.2019, 13:05
Оценка:  0
SEMPENTY
Эти голодранцы вам еще надерут задницу.
haarp    24.09.2019, 13:28
Оценка:  +1
haarp
на вопрос когда ? ответ обычный - скоро
Коляка    24.09.2019, 13:34
Оценка:  -1
Коляка
кому? Родственникам в России? больное совсем?
WTF2wtf    24.09.2019, 13:37
Оценка:  -1
WTF2wtf
Чего путинский бот вдруг вспомнил о каких-то родственниках?
Президент россии насрал на любых родственников, насрал на миллионы местных, начав войну против Украины ... и путинским ботам было насрать на все это кровавое путинское говно, даже радовались ублюдки (((
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