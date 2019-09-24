Украина будет строить "москитный флот" – Министр обороны
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Украина будет строить “москитный флот“, но только на первом этапе. Далее стратегия развития флота предусматривает переход к более крупным кораблям. Об этом рассказал Министр обороны Андрей Загороднюк в интервью украинской службе BBC.
По словам главы оборонного ведомства, все виды Вооруженных сил Украины имеют свою стратегию развития. Для флота стратегия сформирована даже лучше, чем для некоторых других родов войск, и предусматривает несколько последовательных этапов:
Так вот, первым этапом является безопасность береговой линии до 12 миль. В рамках этого будет развиваться москитный флот, - заявил министр обороны.
В дальнейшем предусматривается вооружить ВМС Украины и более крупными кораблями:
Корветы нужно строить. Есть вопрос о том, как быстро мы это сможем сделать, насколько готовы предприятия, трудно будет это делать. Но такого класса корабли предусмотрены в нашей стратегии, - отметил Загороднюк.
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Что же касается крейсера “Украина“, о необходимости продажи которого недавно высказывался глава “Укроборонпрома“ Айварас Абромавичус, то, по мнению, министра обороны, ВСУ действительно в нем не нуждаются:
Касательно крейсера “Украина“ решение было принято еще до меня, но я его поддерживаю - его надо демилитаризовать. Опять же, моя позиция базируется на позиции экспертов по флоту.
Напомним, в Минобороны заявили, что конфликт на Донбассе не помеха для перехода на контрактную армию.
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Президент россии насрал на любых родственников, насрал на миллионы местных, начав войну против Украины ... и путинским ботам было насрать на все это кровавое путинское говно, даже радовались ублюдки (((