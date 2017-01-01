Зеленский хочет выйти с "нормандской встречи" со сроками прекращения войны

Президент подчеркнул, что будущая встреча лидеров "нормандской четверки" будет сложной.

Читай также: "Украина может не пережить новый Майдан" - Порошенко

На потенциальной встрече лидеров нормандского формата должны быть определены "конкретные сроки прекращения войны" в Донбассе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Liga.net.

Президент снова выразил надежду на встречу четверки в ближайшее время, отметив, что она будет сложной и на ней будет идти речь о конкретных вопросах.

Читай также: "Будь проще и льсти ему": Дипломат дал совет Зеленскому на встречу с Трампом

"Мы хотим с этой встречи выйти с определенными результатами о конкретных сроках прекращения войны и возвращения наших территорий", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и НАТО решили наращивать взаимодействие.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.