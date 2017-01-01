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Зеленский хочет выйти с "нормандской встречи" со сроками прекращения войны

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Президент подчеркнул, что будущая встреча лидеров "нормандской четверки" будет сложной.
Зеленский подчеркнул, что хочет от встречи конкретных результатов
Зеленский подчеркнул, что хочет от встречи конкретных результатов
president.gov.ua

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На потенциальной встрече лидеров нормандского формата должны быть определены "конкретные сроки прекращения войны" в Донбассе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Liga.net.

Президент снова выразил надежду на встречу четверки в ближайшее время, отметив, что она будет сложной и на ней будет идти речь о конкретных вопросах.

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"Мы хотим с этой встречи выйти с определенными результатами о конкретных сроках прекращения войны и возвращения наших территорий", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и НАТО решили наращивать взаимодействие.

 

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Теги: Зеленский, война, Донбасс, Украина, РФ, нормандский формат
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