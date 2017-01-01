"Так лучше": Женщина самовольно вклеила фото в паспорт и пыталась пройти границу

За сутки пограничники поймали трех хитрецов с поддельными документами.

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В ночь с 23 на 24 сентября украинские пограничники, осуществлявшие пограничный контроль пассажиров поезда “Кривой Рог – Москва“, обнаружили гражданку Украины с испорченным паспортом.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, в ходе стандартной проверки документов пограничники выявили замену фотографии в паспорте у одной из пассажирок. В ходе последовавшего разбирательства женщина призналась, что была недовольна своим фото в паспорте и поэтому самовольно заменила его тем, которое “лучше“. В отношении гражданки составлен протокол по ст.204-1 КУоАП “Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины“.

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Также этой ночью пограничники выявили еще два случая попытки пересечения границы с поддельными документами. Так, в пункте пропуска “Меловое“ в Луганской области гражданин Украины при въезде в Украину из России предъявил паспорт с недействительными печатями Государственной миграционной службы Украины. Как выяснилось, недавно украинец незаконно пересек российско-украинскую границу в пункте пропуска “Изварино“, который официально закрыт, но де-факто действует под контролем боевиков “ЛНР“. Гражданин привлечен к ответственности по ст.204-2 КУоАП “Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее“.

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Кроме того, в пункте пропуска “Удрицк“ (Ровненская область) в два часа ночи во время оформления поезда в Беларусь пограничники обнаружили гражданина России, который предъявил пограничникам поддельный вид на жительство в Украине. На россиянина составлен протокол по ст. 203 КУоАП “Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины“.

Напомним, Госпогранслужба планирует внедрить американскую модель охраны границы.

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