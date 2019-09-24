Евросуд отменил санкции ЕС против Януковича

Адвокат сына Януковича надеется на полную реабилитацию экс-президента.

Читай также: Янукович готовится вернуться в Украину - адвокат

Европейский суд отменил санкции Евросоюза против экс-президента Виктора Януковича. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь сына экс-президента Виктора Януковича Александра Юрий Кирасир.

“Решение Европейского суда от 24 сентября об отмене санкций в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича является весомым поводом для их скорейшей полной отмены и реабилитации Януковича как незаслуженно пострадавшего от политических преследований как в Украине, так в Европейском Союзе“, - написал он.

Читай также: Апелляцию по делу Януковича перенесли на октябрь

В последние пять лет власти многих стран, включая все страны ЕС и Швейцарию, официально подтвердили отсутствие на их территории банковских счетов или любых иных активов Януковича, подчеркнул Кирасир

ГПУ также официально подтвердила, что Янукович не является обвиняемым в совершении экономического или коррупционного преступления, добавил он.

Он отметил, что Янукович был заочно осужден за государственную измену, суд приговорил его к 13 годам тюрьмы, однако данное решение Оболонского суда обжалуется.

Напомним, ранее сообщалось, что Найем выиграл суд у Януковича.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.