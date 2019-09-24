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Евросуд отменил санкции ЕС против Януковича

Комментариев: 1
Адвокат сына Януковича надеется на полную реабилитацию экс-президента.
Санкции против Януковича отменены
Санкции против Януковича отменены
EPA/UPG

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Европейский суд отменил санкции Евросоюза против экс-президента Виктора Януковича. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь сына экс-президента Виктора Януковича Александра Юрий Кирасир.

“Решение Европейского суда от 24 сентября об отмене санкций в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича является весомым поводом для их скорейшей полной отмены и реабилитации Януковича как незаслуженно пострадавшего от политических преследований как в Украине, так в Европейском Союзе“, - написал он.

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В последние пять лет власти многих стран, включая все страны ЕС и Швейцарию, официально подтвердили отсутствие на их территории банковских счетов или любых иных активов Януковича, подчеркнул Кирасир

ГПУ также официально подтвердила, что Янукович не является обвиняемым в совершении экономического или коррупционного преступления, добавил он.

Он отметил, что Янукович был заочно осужден за государственную измену, суд приговорил его к 13 годам тюрьмы, однако данное решение Оболонского суда обжалуется.

Напомним, ранее сообщалось, что Найем выиграл суд у Януковича.

 

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Теги: Янукович, санкции, ЕС, Евросуд
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Комментариев (3)
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ПАТРИОТ    24.09.2019, 13:41
Оценка:  0
ПАТРИОТ
Всё равно Янукович - козёл! Допустил майдан и трусливо сбежал! Не боец он. Слабак и трус!
T-REX2    24.09.2019, 13:39
Оценка:  +1
T-REX2
Ну вот,кастрюли,скачите выше
Коляка    24.09.2019, 13:33
Оценка:  +2
Коляка
Вот оно как бывает...
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