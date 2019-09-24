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Евросуд отменил санкции ЕС против Януковича - адвокат

Комментариев: 15
Адвокат сына Януковича надеется на полную реабилитацию экс-президента.
Санкции против Януковича отменены
Санкции против Януковича отменены
EPA/UPG

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Европейский суд отменил санкции Евросоюза против экс-президента Виктора Януковича. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь сына экс-президента Виктора Януковича Александра Юрий Кирасир.

“Решение Европейского суда от 24 сентября об отмене санкций в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича является весомым поводом для их скорейшей полной отмены и реабилитации Януковича как незаслуженно пострадавшего от политических преследований как в Украине, так в Европейском Союзе“, - написал он.

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В последние пять лет власти многих стран, включая все страны ЕС и Швейцарию, официально подтвердили отсутствие на их территории банковских счетов или любых иных активов Януковича, подчеркнул Кирасир

ГПУ также официально подтвердила, что Янукович не является обвиняемым в совершении экономического или коррупционного преступления, добавил он.

Он отметил, что Янукович был заочно осужден за государственную измену, суд приговорил его к 13 годам тюрьмы, однако данное решение Оболонского суда обжалуется.

Напомним, ранее сообщалось, что Найем выиграл суд у Януковича.

 

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Теги: Янукович, санкции, ЕС, Евросуд
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Комментариев (15)
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ВыВсеВрети    24.09.2019, 15:14
Оценка:  0
ВыВсеВрети
новость о хряке, интересна только на росии!...)))))))
WTF2_сосет_хyй    24.09.2019, 14:45
Оценка:  +1
WTF2_сосет_хyй
а че нищеброды какластанские так борзо вдруг вонять начали? гавнецо во рту жмет? у вас там марш дырявых 100пудово где-то идет, догоняйте своих!))))
ВыВсеВрети    24.09.2019, 14:48
Оценка:  -3
ВыВсеВрети
я тебе придурок, говорил не выходить с палаты!...
с твоим диагнозом "Синдром Шерешевского — Тёрнера" нужно на процедуры!...)))))))
WTF2_сосет_хyй    24.09.2019, 14:54
Оценка:  +1
WTF2_сосет_хyй
иди пасть свою хyем пиндосским займи, расплевался тут гавнищем)))))
ВыВсеВрети    24.09.2019, 14:56
Оценка:  -3
ВыВсеВрети
да, я знаю что вы уважаемый специалист в ..овне!...))))))
это было давно замечено у вас, о чем говорит ваш анамнез!...)))))))
ВыВсеВрети    24.09.2019, 14:40
Оценка:  -4
ВыВсеВрети
расходитесь, это фейк!...))))))))
Мухоморище    24.09.2019, 13:59
Оценка:  -3
Мухоморище
Скоро легитимная Йолка в Украину подтянется,а за ним Киля Азиров и прочие любители Московии отсталой.
ПАТРИОТ    24.09.2019, 13:41
Оценка:  0
ПАТРИОТ
Всё равно Янукович - козёл! Допустил майдан и трусливо сбежал! Не боец он. Слабак и трус!
ВыВсеВрети    24.09.2019, 15:14
Оценка:  0
ВыВсеВрети
100500%
T-REX2    24.09.2019, 13:39
Оценка:  +2
T-REX2
Ну вот,кастрюли,скачите выше
ВыВсеВрети    24.09.2019, 14:29
Оценка:  -3
ВыВсеВрети
ему добавили хромосому, и вернут президентом в Украину!...))))))))
Коляка    24.09.2019, 13:33
Оценка:  +4
Коляка
Вот оно как бывает...
ВыВсеВрети    24.09.2019, 14:39
Оценка:  -4
ВыВсеВрети
как бывает?...на росии все всегда пиз...т!...)))))))
Коляка    24.09.2019, 15:03
Оценка:  0
Коляка
твоя бабалайка уже всех конкретно заебала... смени пластинку недалёкий свиногалицай
ВыВсеВрети    24.09.2019, 15:07
Оценка:  -1
ВыВсеВрети
твоя так же, уже многих не веселит лишнехромосомный слопатоед!....))))))))
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