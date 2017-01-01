Стефанчук инициирует штрафы для кнопкодавов до 85 тыс. грн

Представитель президента предложил суровое наказание для кнопкодавов.

Кнопкодавов будут наказывать штрафами скриншот из видео

Первый заместитель спикера Верховной Рады, а по совместительству представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук предложил ввести штрафы до 85 тыс. гривен за неперсональное голосование.

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Об этом свидетельствует законопроект №2148 от 17 августа.

Согласно этому документу, предлагается ввести наказание за кнопкодавство в виде штрафа от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов, в денежном эквиваленте это равно 51-85 тыс. гривен.

Аппарат Верховной Рады в случае принятия законопроекта будет уполномочен обеспечивать видеофиксацию голосования парламентариями.

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Спикер Рады будет уполномочен сообщать о факте неперсонального голосования. После этого спикер должен инициировать изъятие карты депутата-нарушителя и проведение повторного голосования.

Далее председательствующий будет давать распоряжение аппарату безотлагательно подготовить сообщение о выявленном нарушении, которое вместе с протоколом, стенограммой, стенографическим бюллетенем соответствующего заседания и видеозаписью он направит в Государственное бюро расследований.

Напомним, Зеленский требует штрафов до 85 тыс. грн за кнопкодавство. Команда Зеленского внесла на рассмотрение комитета новый законопроект.

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