ФСБ пыталась задержать украинского таможенника на границе

СБУ отмечает, что инцидент - очередная провокация российских спецслужб.

Контрразведка СБУ предостерегает украинских граждан от выезда в РФ EPA/UPG

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила очередную провокацию со стороны российских спецслужб. В сентябре 2019 года сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации незаконно задержали инспектора одного из подразделений Государственной таможенной службы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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В ведомстве рассказали, что мужчину задержали во время пересечения украинско-российской границы на пункте пропуска “Шебекино“. В ходе осмотра его авто сотрудники российской спецслужбы якобы нашли там товары двойного назначения.

“Украинца поместили в изолятор временного содержания и в течение двух суток пытались склонить к признанию факта совершения им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса РФ (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, взрывчатых, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия), - говорится в сообщении.

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В СБУ объяснили, что такую провокационную ситуацию представители ФСБ планировали использовать для проведения информационной кампании для искусственного “очернение“ представителей украинских властных институтов. Однако, ввиду отсутствия каких-либо реальных причин задержания, украинца освободили из-под стражи.

“Контрразведка СБУ в очередной раз предостерегает украинских граждан от намерений выезда в РФ или оккупированных ею территорий, поскольку ФСБ РФ широко практикует фабрикации обвинений в совершении нашими соотечественниками разного рода преступлений“, - призвали в ведомстве.

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Там добавили, что в зоне повышенного риска и внимания спецслужб РФ продолжают находиться, прежде всего, военнослужащие, представители органов власти и управления, правоохранительных и контролирующих структур, участники АТО (ООС), активисты и члены национально-патриотических объединений и движений.

Как сообщалось, СБУ задержала агента ФСБ, который готовил убийства и вербовал людей.

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