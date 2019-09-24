Загороднюк заверил, что отдал бизнес сестре
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Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что оставил свой бизнес на сестру, которая осталась единственным акционером. Об этом он рассказал в интервью ВВС News Украина.
"На сестру, она осталась единственным акционером, я уже полностью отошел от бизнеса. У меня есть партнер, канадец, который живет в Америке, он стал новым CEO", - заверил министр.
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"И я, честно говоря, даже не знаю, что они делают, потому что в меня даже нет времени на это", - говорит Загороднюк.
Напомним, ранее Загороднюк объяснил, что Украина будет строить москитный флот.
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