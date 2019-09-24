ВАКС рассматривает дело Ефремова, защита - против

Защита настаивает, что Высший антикоррупционный суд не может рассматривать это дело.

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Высший антикоррупционный суд во вторник начал рассмотрение дела экс-главы фракции ПР Александра Ефремова, которого обвиняют в госизмене, о принятии так называемых “законов 16 января”, пишет УНН.

Так, заседание проходит в уголовном производстве, обвиняемыми в котором являются Ефремов, бывший нардеп от ПР Александр Стоян и экс-нардеп от Компартии Сергей Гордиенко.

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Ефремова обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями 364 (злоупотребление властью или служебным положением), 27 и 366 (пособничество в служебном подлоге) Уголовного кодекса Украины.

В то же время, по словам защиты, Высший антикорсуд не может рассматривать уголовное производство по Ефремову, а Соломенский суд по процедуре должен направить дело в Киевский апелляционный суд, тот — в Верховный суд.

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После этого, утверждает защита, уголовная палата Верховного суда должна определиться с подсудностью производства.

Напомним, ранее сообщалось, что делом Александра Ефремова займется ВАКС.

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