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“Дорогая, не мешай”: Кошевой со сцены остро пошутил о Зеленском

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Лысый из “Квартала” поднял на смех инициативу Зеленского.
Кошевой пошутил над Зеленским
Кошевой пошутил над Зеленским
скриншот из видео

“Квартал” продолжает писать шутки о президенте Владимире Зеленском, который еще недавно был их лидером. Появилось видео, на котором Евгений Кошевой остро пошутил над президентской инициативой.

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Речь идет об инициативе Зеленского “Украина в смартфоне”, которая предусматривает диджитализацию страны.

А теперь для мужиков самое главное. Если жена вас будет пилить за то, что вы все время залипаете в смартфон, можете смело ей сказать: "Дорогая, не мешай, я занимаюсь государственными делами”, - сказал Кошевой.

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Лысый из “Квартала” решил помочь Зеленскому и протестил свою демо-версию приложения "Украина в смартфоне". В "приложении Кошевого" можно отслеживать местонахождение нардепов, а опция для просчета коммуналки называется "Вакаркулятор".

Кроме того, действия президентов Украины можно оценить по девятибальной шкале - Ющенко оценки предлагается ставить "в пчелах", Януковичу - "в золотых унитазах", а Зеленскому - "в шаурмах".

Напомним, Зеленский сыграл переводчика президента в пародии “Квартала” на форуме YES. Мероприятие было закрытым для прессы, но появилось видео выступления.

 

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Теги: Зеленский, шутка, Кошевой, Квартал
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