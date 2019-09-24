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В Киеве будут судить бухгалтера, укравшего 3 млн грн со счетов предприятия

Комментариев: 7
Злоумышленнику грозит от 5 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Преступник с 2016 года занимался ведением бухгалтерского учета указанного общества
Преступник с 2016 года занимался ведением бухгалтерского учета указанного общества
depositphotos.com

Киевская местная прокуратура завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении 31-летнего мужчины, который мошенническим способом завладел денежными средствами предприятия на общую сумму свыше 3 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

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По данным правоохранителей, злоумышленник с 2016 года занимался ведением бухгалтерского учета указанного общества. Мужчина, пользуясь доверием директора, проводил операции с денежными средствами от его имени, применяя сертификаты ключей, содержащих электронную цифровую подпись директора.

“Мошенник в период с октября 2017 по ноябрь 2018 года, злоупотребляя доверием директора, перечислил со счета общества на свои счета более 3 млн грн, которыми в дальнейшем распорядился по собственному усмотрению“, - говорится в сообщении.

По результатам досудебного расследования мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенническое завладение имуществом в особо крупном размере). Обвинительный акт направлен в Оболонский районный суд для рассмотрения по существу.

В прокуратуре добавили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось 11 сентября, бухгалтер киевского ВУЗа 7 лет получала зарплату несуществующего работника.

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Теги: бухгалтер, Киев, мошенник
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Комментариев (7)
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T-REX2    24.09.2019, 16:18
Оценка:  -1
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Хорошего бухгалтера тяжело найти,даже с помощью интерпола
zadneprohodchik    24.09.2019, 16:02
Оценка:  +1
zadneprohodchik
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