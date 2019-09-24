В здании Львовского горсовета нашли гранату времен Второй мировой
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В здании, где расположен Львовский городской совет, нашли гранату времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба Львовской мэрии.
Как указано в сообщении, опасный предмет был обнаружен в помещении Музея города, расположенного в том же здании, что и горсовет.
Вход в городской совет открыт. Опасности для работников и посетителей нет, — сообщили в мэрии.
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Место обнаружения пока огородили и выставили охрану. На месте работают соответствующие службы.
При каких обстоятельствах граната могла попасть в здание и как долго там находилась, в мэрии Львова не уточнили.
Напомним, СБУ нашла схрон боеприпасов “всевеликого войска Донского“ из ОРДЛО.
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